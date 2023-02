Lyt til artiklen

Det voldsomme brud mellem superstjernerne Piqué og Shakira tog for nylig endnu en vanvittig drejning.

Siden de sidste år gik hver til sit, har dramaet mellem den tidligere fodboldspiller og den verdenskendte popstjerne fået enorm opmærksomhed, og det har den seneste episode i sagaen virkelig bidraget til.

For det viser sig, at Piqué og hans nye kæreste Clara Chía – som var katalysatoren for det spektakulære brud – ser ud til at være blevet smidt ud af en restaurant grundet … Shakira.

Det skriver blandt andet Bild baseret på en video, der er gået viralt på sociale medier. Du kan klikke dig videre til videoen i bunden af artiklen.

Engang var alt fryd og gammen. Foto: DON EMMERT Vis mere Engang var alt fryd og gammen. Foto: DON EMMERT

Umiddelbart lignede det alt andet end en mareridtsaften, da Gerard Piqué og Clara Chía begav sig ud at spise på en japansk restaurant.

Men inden de overhovedet fik serveret noget som helst, ser det ud til, at de blev kylet ud af stedet – formentlig fordi stedets ejer er stor Shakira-fan.

Den colombianske sanger har siden hun og Piqué gik fra hinanden blandt andet skrevet en række tekster i sine sange, hvor hun sviner sin tidligere partner til. Og generelt har luften mellem de to været iskold.

Heller ikke Clara Chía – som Piqué angiveligt var Shakira utro med – er blevet skånet på nogen som helst måde.

Netop det store had, der lige nu ser ud til at være blandt de forskellige parter, ser ud til at have aflivet Piqués muligheder for at få sig et stykke lækker japansk mad den aften. For der var angiveligt ledige borde på spisestedet, da de blev bedt om at forlade restauranten.

Videoen, der er blevet delt på TikTok, viser i hvert fald både han og partneren Clara Chía – som går med blikket stift rettet mod parrets bil og undviger al øjenkontakt – forlade stedet.

Om det reelt er Shakiras skyld, at Piqué og Chía måtte igennem den pinlige episode, vides ikke med sikkerhed.

Dog er det sikkert, at det har slået gnister mellem de to stjerner, siden de droppede deres forhold.

Og altså ikke af ren og skær kærlighed. Snarere det modsatte.

Du kan se videoen ved at klikke ind her.