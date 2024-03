»Bruno Fernandes er en rotte. Han bringer folks pis i kog.«

Reaktionerne på Rasmus Højlunds kaptajn i Manchester Uniteds opførsel under tillægstidsnederlaget til Fulham lørdag har været alt andet end positive.

Generelt er portugiseren langt fra den mest populære spiller blandt Premier League-fans, der ikke sympatiserer med Manchester United, og lørdag fik én specifik episode internettet til at koge over.

Efter nederlaget begyndte en video at florere på X, hvor United-kaptajnen presset af en Fulham-spiller får sendt et harmløst forsøg mod kassen.

Efter at have sendt det forspildte forsøg afsted smider portugiseren sig teatralsk i græsset og ruller rundt i 'smerte' i et par sekunder, inden det tydeligvis går op for ham, at bolden stadig er i spil, og han står umarkeret i en farlig position.

På et splitsekund er smerten forsvundet fra den 29-årige kreatørs skinneben, inden han rejser sig og kalder insisterende på bolden – og det har fået fans til at tordne mod United-stjernen.

»Bruno Fernandes er pinlig at se på.«

»Bruno Fernandes er en skændsel for sporten.«

»Jeg kunne kun hade Bruno Fernandes mere, hvis han bar Liverpool-rød og ikke Manchester United-rød.«

Kommentarerne ovenfor er blot et udpluk af reaktionerne på X fra fans, der alle mener, at Fernandes filmer i situationen – og i øvrigt gør det oftere, end hvad godt er.

Nederlaget hjemme mod Fulham betyder, at Fernandes og de øvrige røde djævle fik en kæp i hjulet på en ellers god periode med syv sejre i træk i alle turneringer.

Dermed er Manchester United stadig at finde på Premier Leagues sjetteplads, og vejen til Champions Leagues forjættede land ser svær ud med otte point op til Aston Villa på fjerdepladsen.