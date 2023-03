Lyt til artiklen

Så skete det igen. Denne gang under El Clasico-kampen mellem Real Madrid og Barcelona.

At tilhængere råber ukvemsord ned mod spillere.

Værst er det, når racisme bliver en del af det, og det var tilfældet, da Barcelona-spilleren Ronald Araujo begik et frispark torsdag i den første af to semifinaler mellem de to største klubber i Spanien.

Sekvensen er tilmed fanget på video.

De to spillere i en duel i kampen. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere De to spillere i en duel i kampen. Foto: ISABEL INFANTES

På de sociale medier florerer der således et klip fra kampen, hvor Barcelonas spiller fra Uruguay har begået et frispark, og her kan man høre, at der bliver råbt 'klamme abe' til den mørke spiller.

Tilfældigvis sker frisparket foran Real Madrid-spilleren Vinícius Júnior, som også er mørk, men så langt tænkte de nok ikke, de såkaldte fans.

Nu skal de vise sig, om det spanske fodboldforbund går ind i sagen og straffer kongeklubben.

Real Madrid tabte første kamp med 0-1.