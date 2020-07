En video af den norske stjerne Erling Haaland har bredt sig på de sociale medier som en steppebrand.

I videoen, der er optaget af en person på Snapchat, ser det ud, som den unge nordmand modvilligt bliver smidt ud fra en fest på en natklub. Herefter begynder den 19-årige Borussia Dortmund-stjerne at diskutere med klubbens dørmand.

Videoen, der er ledsaget af teksten: 'Erling Haaland gå dog hjem', er nået vidt og bredt omkring på blandt andet Twitter.

Så vidt og bredt, at den også er nået frem til Erling Haalands far, Alf-Inge Haaland, der nu har reageret på videoen.

Haaland just got kicked out of the club in Norway pic.twitter.com/AKI4IwrGJS — Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020

'Come on, Erling Haaland, tilbage til arbejdet. Storby-nattelivet er ikke noget for dig,' skriver Alf-Inge Haaland til et billede, han har delt på sin Twitter-profil.

På billedet kan man se Alf-Inge Haaland iført praktisk tøj og en Borussia Dortmund-jakke, mens han er i fuld gang med at hugge brænde. Se opslaget i bunden af artiklen.

Ifølge norske Dagbladet, der har talt med en ansat fra natklubben, hvor episoden på videooptagelsen opstod, er der tale om en misforståelse mellem dørmanden og Haaland, og at den norske fodboldstjerne ikke blev smidt ud fra klubben.

»Han (Haaland, red.) forstod ikke, hvad der skete. Erling ville bare have det sjovt. Han snakkede med vagten efterfølgende, og de beklagede begge over for hinanden,« udtaler den ansatte, Øyvind Sørensen, til det norske medie.

Tidligere i weekenden delte Erling Haaland selv et billede på sin Instagram-profil, hvor han sammen med sin far står i en skov og saver store træstammer til brænde.

Erling Haaland er i øjeblikket hjemme i Norge, efter Bundesliga-sæsonen sluttede sidst i juni måned.