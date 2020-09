Det kan godt være, han ikke er en ligeså stor stjerne på holdet som Lionel Messi. Men Martin Braithwaite har alligevel vundet Barcelonas fans.

Lige nu florerer der en video på Twitter af den danske angriber, som får stor opmærksomhed og i skrivende stund er blevet delt mere end 8.000 gange.

Klippet viser Martin Braithwaite, der kommer kørende i sin bil. Lige inden et fodgængerfelt stopper han, parkerer, tager sit mundbind på og stiger ud.

Det gør han, fordi en Barcelona-fan i kørestol sidder med sin telefon i hånden og spørger, om han må få et billede. Og det må han.

Braithwaite pic.twitter.com/RfMWlHACuM — ش. (@forca_fcb) September 29, 2020

Da Braithwaite parkerer bilen, er der flere fans, der stimler hen til døren med telefonerne fremme.

Og efter han er steget ud, går han direkte hen til manden på fortovet for at tage et selfie med ham.

Noget, der høster stor ros på de sociale medier.

Adskillige fans påpeger, at det i klubben ikke kun handler om at spille fodbold men også være et godt forbillede, mens andre bare hylder danskeren for at stoppe bilen og tage billedet.

'Jeg er i tvivl om hans talent, men sæt ikke spørgsmålstegn ved hans dedikation. Jeg vil gerne have, det går godt for ham.'

'Det her er en mand, der har lysten til at spille for klubben. Han skal bare have chancen og bevise, han kan'.

'Martin Braithwaite er en kæmpe chef'.

'Jeg elsker Braithwaites attitude. Altid så positiv'

'Så stort gjort!'

'Imponerende så lidt der skal til for at gøre andre lykkelige!'

'Det koster så lidt, og det gør andre så glade!'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner på videoen, der har fået over 47.000 'likes' på Twitter, siden den blev delt tirsdag.

Martin Braithwaite skiftede til FC Barcelona i februar i år, da den spanske storklub havde brug for en angriber som følge af skader til flere af holdets profiler.

I foråret blev det til 11 La Liga-kampe - en del af dem som indskifter - og et mål for danskeren, der noget uheldigt har startet denne sæson med en skade.

Martin Braithwaite har kontrakt med FC Barcelona indtil 2024.