I det sekund han fik øje ung Victoria Beckham, vidste David Beckham, at han var vild med hende.

Og heldigvis for ham viste det sig, at Victoria, der dengang hed Victoria Adams tilbage i 1997, havde det på præcis samme måde.

Faktisk tog Victoria Beckham til Manchester Uniteds kampe blot for at se David Bekcham. Det afslører hun i den nye Netflix-dokumentar 'BECKHAM', skriver The Sun.

»Grunden til at jeg tog til hans kampe var egentlig for - og nogle ville sige jeg stalkede ham - men jeg vil sige, det var for at se ham,« siger hun og fortsætter:

»Da jeg så ham i spillerloungen, var alle andre i baren, men han stod og snakkede med sine forældre. Jeg er tæt med min familie, og jeg elskede den side af ham.«

Beckham selv beskriver dog det første møde noget mere simpelt.

For han kunne bare godt lide hende.

I dokumentaren fortæller Victoria Beckham, at hun fik en helt særlig besked, da forholdet tog sin begyndelse i 1997.

Det skulle holdes hemmeligt – og i begyndelsen vakte romancen da også stor bekymring hos Bekchams mor, Sandra.

Efter knap et års forhold havde David Beckham været nede på knæ, og i 1999 blev de gift. Sammen har parret sønnerne Brooklyn, Romeo og Cruz og datteren Harper.

Dokumentaren om David Beckham har fire afsnit og får premiere onsdag den 4. oktober på Netflix.