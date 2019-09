Når fire børn fylder det meste af hverdagen, og når man har været gift i 20 år - så kan det være svært at finde tilbage til nyforelskelsen, når man pludselig er alene uden børn.

Den frygt er der sikkert mange rutinerede ægtepar, der kan nikke genkendende til.

Og det var også den frygt, som stjerneparret Victoria og David Beckham gik ind til deres 20. års-bryllupsrejse med.

»Jeg sagde til David, 'Gud, hvad skal vi tale om, når vi kun er os',« fortæller Victoria Beckham til the Telegraph.

Parret fejrede deres 20 år som ægtepar med en overdådig tur til Paris, som blandt andet indeholdt en privat rundvisning på det pompøse slot i Versailles.

Og til Victoria Beckhams store lettelse fandt parret hurtigt tilbage til den gamle melodi.

»Vi talte og grinte hele tiden, og vi snakkede ikke engang om børnene eller om arbejdet.«

Den tidligere fodboldstjerne og eks-Spice Girl'en mødte hinanden i 1997, da den daværende 'Posh Spice' overværede en velgørenhedsfodboldkamp, hvor den daværende Manchester United-stjerne deltog.

Foto: REUTERS

Siden har de været et af de mest celebre par i showbusinness, og trods utallige rygter om skilsmisse og utroskab har parret altså nu overlevet 20 års ægteskab.

Victoria har i et interview med Vogue fortalt, at parret har lært ikke at læse de mange rygter.

»Folk har digtet ting om vores forhold i 20 år. Så David og jeg er blevet vant til ignorere det nonsens og bare fortsætte med at leve vores liv.«

Parret bor til dagligt i Los Angeles - sammen med børnene Brooklyn, Romeo, Harper og Cruz.