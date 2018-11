AS Monacos vicepræsident Vadim Vasilyev afviser, at klubben har planer om at fyre Thierry Henry på grund af dårlige resultater i Ligue 1.

Den tidligere franske Arsenal-spiller, Thierry Henry, har ingen grund til at frygte en fyreseddel i den nærmeste fremtid. Sådan lyder udmeldingen fra Monacos vicepræsident Vadim Vasilyey i kølvandet på en skuffende sæsonstart.

Indtil videre har Arsenal-legenden stået i spidsen for holdet i seks kampe. Heraf har han tabt fire, mens to er endt uafgjort. Søndag blev holdets resultatmæssige krise forværret, da AS Monaco tabte 4-0 til de franske mestre Paris Saint-Germain. Det fik Monacos vicepræsident på banen i forsvar for den nyudnævnte træner.

»Thierry Henry er kommet for det lange sigte. Han er ingen brandslukker,« siger Vasilyev til franske Canal+.

Foto: ERIC GAILLARD

Han fik opbakning fra en uventet kant, da PSG’s brasilianske anfører, Thiago Silva, også har meldt ud, at trænerens problemer først og fremmest skyldes skader i Monaco-lejren.

Klubben har til stor irritation for vicepræsidenten hele 12 spillere på skadeslisten.

»Vi har aldrig haft så mange skadede spillere. Vi mangler selvtillid, og vi mangler held,« siger Vasilyev.

På nuværende tidspunkt er Monaco helt nede på en 19. plads i den franske Ligue 1. Holdet har blot formået at vinde en enkelt kamp ud af de foreløbige 13 kampe i denne sæson.

