»Jeg forstår ikke, hvorfor nogle få mennesker har sådan en agenda. Det har intet med fodbold at gøre.«

Vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen fra Københavns Vestegns Politi havde torsdag aften sit at se til, da voldelige fodboldoptøjer brød ud ved Brøndby Stadion.

Brøndbys sejr på 4-0 over polske Pogon Szczecin blev efterfulgt af et større slagsmål uden for Brøndby Stadion, hvor det også kom til sammenstød med politiet, og flere betjente kom til skade.

»Det er rigtig ærgerligt. Men vi må bare erkende, at det er et vilkår, at der findes sådanne folk,« siger Kim Erik Hansen.

I alt har politiet registreret over ti episoder, hvor politifolk blev udsat for vold.

»Der har været nok at se til,« lyder det fra Kim Erik Hansen, der var operationsansvarlig for politiets indsats i forbindelse med kampen.

To politifolk blev kørt på hospitalet med skader efter at være blevet slået og sparket.

»Det er ikke vores opfattelse, at Brøndbys fans havde intentioner om at slås med os. Men det havde de polske fans. De kan godt lide alkohol og var også meget påvirkede,« siger Kim Erik Hansen.

De to tilskadekomne betjente er begge udskrevet, og der er ikke sket alvorlige skader, oplyser Kim Erik Hansen.

Men det kunne meget vel være endt mere alvorligt.

Allerede under fodboldkampen opstod der uroligheder, da flere af de polske fans cirka et kvarter før slutfløjt fik væltet hegnet ind mod banen.

Det fik politiet til at gribe ind af frygt for et potentielt masseslagsmål.

»Vi vil meget nødigt arbejde inde på stadion. Men når vi ser, at det udvikler sig voldsomt, er vi nødt til at gribe ind, så ingen personer risikerer at komme til skade,« siger Kim Erik Hansen.

Ifølge ham fik betjentene lagt låg på situationen ved at tage taktisk opstilling ved hegnet, hvormed de polske fans trak sig tilbage.

Helt ufarligt var det dog ikke.

»De smed med jernspyd og sæder ned over rækværket i forsøget på at ramme mine kolleger,« fortæller Kim Erik Hansen.

Senere efter kampens afslutning blussede urolighederne atter op uden for stadion, da en gruppe polske fans angreb både politiet og Brøndbys fans.

»Vi havde nogle meget hektiske minutter, før vi fik det afviklet,« siger Kim Erik Hansen.

Brøndby IF skriver fredag i en pressemeddelelse, at de polske fans var maskerede og trak knive, da de fik væltet hegnet.

Vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen kan dog ikke bekræfte, at de polske fans skulle have trukket knive.

»Vi har ikke fået nogen meldinger om det. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg kan afkræfte det,« siger han.

Brøndby IF roser politiet og klubbens egne kontrollører for deres indsats både før, under og efter kampen.

Havde det ikke været, fordi der var både mørkt og dårlig belysning uden for stadion efter kampen, ville fodboldkampen nok ikke være blevet så skæmmet af tilskueroptøjer, vurderer Kim Erik Hansen.

»Det er svært at få det fulde overblik, når fansene gemmer sig i ly af mørket. Ved hjemlige Superliga-kampe kan vi stille krav til, at kampe skal afvikles, mens der er lyst. Men det gælder ikke for UEFA-kampe. Det er vi ærgerlige over. Vi så gerne, at vi havde en time eller to med lys efter kampen, så vi bedre kan orientere os,« siger Kim Erik Hansen.

En 46-årig polsk mand, der blev anholdt for vold mod politiet, har fredag fået en straksdom på tre måneders ubetinget fængsel efter et grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor manden har erkendt sig skyldig i de rejste sigtelser

Den 46-årige blev ud over fængselsstraffen dømt til udvisning af Danmark, og først efter seks år må han rejse til Danmark igen.

Manden accepterede afgørelsen og anker ikke til landsretten.

B.T. har kontaktet den polske fodboldklub Pogon Szczecin og spurgt, om de vil kommentere på volden begået af flere af klubbens fans.

Pogon Szczecin er dog ikke vendt tilbage.