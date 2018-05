Søndag missede Viborg muligheden for at spille sig i Superligaen, da klubben fik fjerdepladsen i 1. division.

Viborg. 35-årige Jonas Kamper har valgt at indstille sin fodboldkarriere. Det skriver Viborg FF på sin hjemmeside.

Kamper har spillet 266 kampe i Superligaen og vundet to mesterskaber med sin tidligere klub Brøndby, hvor han spillede fra 2002 til 2006.

Karrieren har også budt på et udlandsophold for midtbanespilleren, der tilbragte fire år i den tyske Bundesliga-klub Arminia Bielefeld, inden han vendte hjem til Danmark i 2010 for at spille for Randers FC.

I 2015 skiftede han til Viborg, der de seneste sæsoner har svinget mellem 1. division og Superligaen.

Søndag stod det dog klart, at klubben misser muligheden for at spille i Superligaen i næste sæson, da holdet spillede uafgjort mod Brabrand og dermed slutter på fjerdepladsen i 1. division.

- Drømmen var at slutte med en oprykning, men sådan gik det desværre ikke. Beslutningen blev truffet for et par uger siden, men jeg har valgt at holde det for mig selv, indtil sæsonen var ovre.

- Jeg er stadig fit og kunne have spillet videre, men har fået nogle spændende muligheder, som jeg har valgt at forfølge.

- Jeg er utrolig stolt af min karriere og alt, hvad jeg har opnået gennem de seneste 18 år, siger Jonas Kamper til klubbens hjemmeside.

Kamper har spillet 39 U21-landskampe og en enkelt kamp for det danske A-landshold.

/ritzau/