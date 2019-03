Viborg var på vej mod sejr hjemme mod FC Helsingør. Men udeholdets Pascal Gregor fik udlignet i slutfasen.

Det har været en svingende måned for Viborg FF, som indledte foråret på førstepladsen i 1. division med et forspring på fire point ned til Silkeborg.

Fire kampe senere er det forspring skrumpet ind til et enkelt point.

Det er en realitet efter to skuffende nederlag til Næstved og Hvidovre samt søndagens uafgjorte 1-1-resultat hjemme mod bundholdet FC Helsingør.

Søndag kunne Viborg ellers have skabt et hul på tre point ned til Silkeborg på andenpladsen med en hjemmesejr, og sådan så det længe ud.

Viborg, som vandt 1-0 ude over Fremad Amager i sidste uge, kom også foran 1-0 hjemme mod Helsingør.

Viborgs Mikkel Agger scorede målet til 1-0 midtvejs i første halvleg.

Agger modtog bolden i venstre side og trak ind i feltet, og fra en spids vinkel lykkedes det angriberen at passere Helsingør-keeperen Viktor Anker.

Udeholdets midtbanespiller Patrick Olsen havde et nærgående langskud i første halvleg, men ellers var Helsingør ikke specielt truende i offensiven.

Det blev straks bedre fra anden halvlegs start, og Helsingørs Christian Køhler fik skudt på mål, men Viborg-keeper Ingvar Jonsson fik reddet forsøget.

Helsingør dominerede i det meste af anden halvleg, mens Viborg ledte efter konceptet.

Helsingør-stopperen Pascal Gregor fik efter 82 minutter udnyttet spilovertaget ved at heade 1-1-udligningen ind efter et hjørnespark.

Viborg sidder fortsat på førstepladsen og den direkte oprykningsplads til Superligaen med 39 point efter 23 kampe. Silkeborg har 38 point på andenpladsen.

FC Fredericia er nyt hold på tredjepladsen efter en kneben sejr på 2-1 hjemme over Nykøbing FC, som indkasserede to mål i overtiden.

Nykøbings midtbanespiller Joachim Wagner scorede til 1-0 efter et kvarter, og siden blev udeholdet reduceret til ti mand, da Mathias Gehrt fik rødt kort.

Nykøbing var ikke i stand til at holde fast i føringen og smed det hele væk i overtiden.

Agon Mucolli og Sonni Nattestad scorede målene for Fredericia henholdsvis et og fire minutter inde i overtiden.

Fredericia har på tredjepladsen 36 point efter 23 kampe.

HB Køge tabte 1-2 hjemme til Hvidovre. Angriberen Martin Koch Helsted bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter syv minutter.

I anden halvleg udlignede Rasmus Louie Larsen til 1-1 for Hvidovre, inden angriberen Lirim Qamili blev matchvinder for udeholdet efter 87 minutter.

I den nederste del af rækken fik FC Roskilde taget lidt afstand til de absolutte bundhold.

Roskilde, der for tiden kæmper for at undgå en truende konkurs, vandt 2-1 hjemme over Thisted FC og har nu 27 point efter 23 kampe.

Det betyder, at Roskilde har fire point ned til Helsingør under nedrykningsstregen. Helsingør har 23 point.

Det var den offensive midtbanespiller Younes Bakiz og angriberen Emil Nielsen, der scorede målene for Roskilde.

Det var det syvende nederlag i træk for Thisted, som er bundprop med 22 point.

