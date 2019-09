Oprykkerne fra Kolding IF vandt 2-1 ude over Viborg, der lavede selvmål og indkasserede scoring i overtiden.

Kolding IF overtog lørdag førstepladsen fra Viborg FF i 1. division efter en sejr i en direkte duel mellem de to klubber.

På udebane vandt oprykkerne med 2-1 over Viborg efter to forsvarsfejl af hjemmeholdet.

Gæsterne bragte sig foran midtvejs i første halvleg på et selvmål. Viborg fik udlignet, men en Viborg-fejl i overtiden betød, at Christian Kudsk endte som matchvinder for Kolding.

Kolding var kommet foran på et mærkværdigt selvmål, da hjemmeholdets Mikkel Kramer 20 minutter før tid sendte bolden i eget net.

Uden at se sig bagud spillede forsvarsspilleren bolden bagud i den tro, at keeperen Ellery Malcombe stod inde på målstregen. Malcombe stod ude i feltet, og så trillede bolden ind over målstregen.

Føringen til Kolding IF var stik imod spil og chancer, for Viborgs værter havde siddet tungt på det hele.

Før pausen havde Viborgs Christian Sivebæk headet på underkanten af overliggeren, mens især Alassana Jata kom til en del muligheder.

Kolding forsvarede sig langt tilbage på banen og satsede på kontrachancer, og det uventede føringsmål gav et ekstra skud energi.

Fire minutter før tid fik Sivebæk alligevel udlignet for Viborg, da han ved bageste stolpe fik bolden i mål til 1-1.

Hjemmeholdet pressede på for at få sejren, men i overtiden gik to Viborg-forsvarsspillere galt af hinanden, så bolden trillede hen til Koldings Christian Kudsk, der fik en friløber mod mål og scorede til 2-1.

Kolding topper 1. division med 20 point efter 11 spillerunder. Viborg har 19 point på andenpladsen, mens FC Fredericia følger efter med 18 point. Fredericia møder søndag på hjemmebane Hvidovre.

Senere lørdag spillede Skive og Nykøbing 3-3. Nykøbing har 15 point, mens Skive har 11.

/ritzau/