Tobias Bech kom ind fra bænken for Viborg og bragte to gange ligaens førerhold foran i 2-1-sejr over Hobro.

Stortalentet Tobias Bech sikrede fredag Viborgs førerhold en hjemmesejr over Hobro i 1. division.

Den 18-årige højrekant scorede begge mål, da Viborg på eget græs vandt med 2-1 over Hobro.

Med 20 minutter tilbage af opgøret bragte Bech værterne foran med 1-0 efter en soloaktion kort efter sin indskiftning.

Tobias Bech gik optimistisk direkte mod mål. Trods flere Hobro-spillere foran sig fik han med et godt venstrebens-skud drejet bolden ind ved den fjerne stolpe til Viborg-føring.

Spillet blev efterfølgende afbrudt i ti minutter på grund af en skade hos linjedommeren, og da spillet igen blev sat i gang var Hobro skarpest.

Efter få sekunder headede Mads Hvilsom gæsterne på 1-1, og så var alt atter åbent.

Da kampen var på vej ind i overtiden, slog Tobias Bech igen til for Viborg.

Bolden blev ført frem i venstre side. Bech havde placeret sig i feltet og tog et skarpt træk med venstrefoden, inden han trillede bolden i mål med den anden fod.

Tobias Bech er oppe på tre sæsonmål for Viborg i 1. division.

Med 30 point topper Viborg topper rækken foran Silkeborg, der først skal i kamp lørdag, hvor Helsingør kommer på besøg. Silkeborg har 24 point.

/ritzau/