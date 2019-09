Fremad Amager styrede mod en sejr over Viborg i 1. division, men det blev ændret med to sene Viborg-scoringer.

På to sene scoringer lykkedes det Viborg at vinde udekampen mod Fremad Amager i landets næstbedste fodboldrække.

Superliganedrykkerne fra Viborg vandt med 2-1 efter et sejrsmål dybt inde i overtiden.

Jeppe Brandhof blev matchvinder, da han hamrede bolden i mål, efter at en modspiller havde forsøgt at heade bolden ud af farezonen. I stedet endte bolden for fødderne af Brandhof, der ikke lod chancen gå fra sig.

Kort forinden havde Christian Sivebæk udlignet til 1-1 på et straffespark.

Fremad Amager var foran i det meste af kampen, efter at angriberen Samson Ideye efter godt ti minutter havde bragt værterne i front.

En lang bold blev slået op til nigerianeren, der fladt skød bolden under Viborgs målmand til 1-0.

Viborg har med sejren 17 point efter otte spillerunder. Holdet indtager andenpladsen efter FC Fredericia med 18 point - Fredericia har dog spillet en kamp mere end Viborg.

Fremad Amager er placeret i midterfeltet med ti point for ni kampe.

/ritzau/