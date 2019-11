Stemningen i og omkring fodboldklubben Viborg FF er særdeles anspændt i disse dage. Det fik B.T.s reporter at mærke umiddelbart efter ankomsten til klubbens træningsanlæg tirsdag formiddag.

Bag nedrullede persienner i Viborgs administrationsbygning sad sportschef Jesper Fredberg i et møde med en mørklødet spiller, der mest af alt lignede klubbens nu fyrede hollænder Bernio Jordan Verhagen.

Men inden det lykkedes B.T. at få spurgt ind til observationen, blandede klubdirektør Morten Jensen sig i dialogen.

»Hvad vil du? Vi har ikke noget at sige om Verhagen-sagen. Det har trænere og spillere i øvrigt heller ikke. Så hvis du vil tale med dem i dag, får du kun deres kommentar til vores kamp på torsdag (Vejle, red.),« sagde Morten Jensen med fast stemmeføring.

Bernio Jordan Verhagen blev 5. november præsenteret som ny spiller i 1. divisionsklubben Viborg FF. Foto: Viborg FF's hjemmeside Vis mere Bernio Jordan Verhagen blev 5. november præsenteret som ny spiller i 1. divisionsklubben Viborg FF. Foto: Viborg FF's hjemmeside

Hans krav om, at navnet Bernio Jordan Verhagen ikke blev nævnt i de ønskede interviews, overholdt B.T.

Ellers var samtalerne formentlig straks blevet afbrudt. For samtlige interviews blev fulgt nidkært af Nicolai Kristensen, der er ansat som kommunikationsansvarlig i Viborg FF.

Det forhindrede dog ikke viceanfører Alexander Fischer i at komme med hentydninger til 'Verhagen-sagen', hvor Viborg FF's ledere i den grad må føle sig såvel snydt og bedraget.

»Vi spillere har holdt fuld fokus på først den tabte kamp mod Vendsyssel og dernæst det kommende topopgør mod Vejle. Så det er ikke noget, der har fyldt så meget eller været en del af vores hverdag, selvom vi selvfølgelig har set de ting, der har været. Vi er fuldstændig klar i hovederne, og der er altså intet, der slår 'kone-gate',« siger Alexander Fischer med hentydning til den sag, han oplevede i sin tid som Randers-spiller, hvor holdets daværende anfører Christian Keller indledte et forhold til holdkammeraten Jonas Borrings kone.

»Den gav anledning til en lille smule splid i truppen,« sagde Alexander Fischer.

Viborg FF har pr. dags dato opsagt kontrakten med Bernio Verhagen efter gensidig aftale.



Vi har for nuværende ikke yderligere kommentarer, da vores fokus er på at afslutte sæsonen på bedst mulig vis på torsdag mod Vejle. — Viborg FF (@viborgff) November 26, 2019

Holdkammeraten Christian Sivebæk lagde heller ikke skjul på, at man i Viborg FF's spillertrup har rettet blikket fuldt ud mod topopgøret mod Vejle Boldklub.

»Det er en sjov opgave, der lugter lidt af Superliga,« sagde Christian Sivebæk, der havde denne kortfattede kommentar til nederlaget mod Vendsyssel og de efterfølgende dages historier om klubben i en række danske medier:

»Der vil altid være skriverier, når man spiller i en stor fodboldklub. Vi fokuserer på det, der sker på banen. Vi har trænet som altid, så der har ikke været noget.«

Den analyse var Viborg FF's cheftræner, Jacob Neestrup, enig i.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne De seneste dage har B.T. fokuseret på Viborg FF's mystiske hollænder. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv.-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortyder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer - Viborg fyrer Verhagen

»Ikke inden for kridtstregerne,« svarede han på spørgsmålet om, hvorvidt han føler, at der i øjeblikket er mere turbulens omkring klubben end normalt.

Han tilføjede sin kommentar med disse ord:

»Hvis ikke vi kan lægge det fra os, er det for dårligt. Det er en vigtig kamp. Vores overordnede målsætning er, at vi inden for halvandet år er tilbage i Superligaen.«

I Viborg og omegn følges sagen om Bernio Jordan Verhagen tæt.

B.T. talte i byens gågade med et par lokale borgere, der fortalte, at man har set og læst om den i de lokale medier.

Gerner Bach Nielsen har som direktør på Palads Hotel Viborg en periode været vært for Bernio Jordan Verhagen. Efterfølgende har der været historier om, at den hollandske fodboldspiller skulle have efterladt sit værelse i mindre pæn stand.

»Det er ikke noget, jeg kender noget til,« sagde Gerner Bach Nielsen.