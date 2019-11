Bernio Verhagens ankomst til dansk fodbold har været noget af et mysterium.

Den 25-årige hollænder har ikke spillet en eneste professionel fodboldkamp, og nu ser det ud til, at han heller ikke kommer til det i Viborg FF, hvor han for et par uger siden ellers fik en kontrakt.

»Der arbejdes på en løsning for fremtiden med Bernio Verhagen,« skriver Viborg FF i en officiel udmelding.

»Set i bagklogskabens lys, ville vi naturligvis gerne have ageret anderledes tidligere i forløbet, og ikke have haft blind tillid til anbefalingen på spilleren.«

Foto: Viborg FF's hjemmeside Vis mere Foto: Viborg FF's hjemmeside

Bernio Verhagen har i sin korte tid på kontrakt i Viborg gjort sig bemærket ved blandt andet at blive anmeldt for at holde sin kæreste indespærret på et hotel i Viborg, men også hollænderens fodboldbaggrund er blevet sat under lup her i B.T..

For Bernio Verhagen fik sin første professionelle kontrakt i år - 25 år gammel. Det var i Dinamo-Auto Tiraspol i Moldova. Derfra gik turen via Cape Town City i Sydafrika til Audax Italiano i Chile. Uden at han fik en kamp.

Alligevel fik Verhagen en kontrakt med Viborg.

»Baggrunden for at skrive kontrakt med Bernio Verhagen var alene at skabe et stærkere internationalt netværk. Normalt når vi henter spillere til klubben, er det for at kunne forstærke vores trup, og det sker efter en meget grundig proces, hvor vi lægger stort arbejde i blandt andet at scoute spillerens færdigheder i forhold til vores spillestil og miljø,« skriver Viborg og fortsætter.

»Men i denne sag er spilleren hentet på helt anden vis end normalt. Verhagen er alene hentet på baggrund af agentfirmaets anbefaling, og uden at vi på forhånd havde set Verhagen spille. Det var et sats, men et sats uden nogen former for økonomisk risiko for klubben.«

B.T. Sport har lavet et længere interview med Bernio Verhagen, hvori han fortæller, at han havde været til prøvetræning i klubben, inden han underskrev kontrakten.

Havde du en prøvetræning i Viborg, eller fik du en kontrakt med det samme?

»Jeg var til prøvetræning. Jeg trænede med i to-tre dage,« sagde Bernio Verhagen til B.T..

Det har dog ikke været tilfældet, at Verhagen var til prøvetræning inden sin kontraktunderskrivelse.

»Bernio Verhagen er i dagens udgave af BT citeret for at have prøvetrænet 2-3 dage i Viborg FF før kontraktunderskrivelse. Dette er ikke korrekt,« skriver Viborg.

Hvad der kommer til at ske med Bernio Verhagen, vides endnu ikke. Men den 25-årige hollænders fremtid i Viborg er usikker.

Dermed kan det ende med, at Bernio Verhagens ophold i dansk fodbold bliver ualmindeligt kort.