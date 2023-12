En friløber i overtiden sikrede Viborg FF en 2-1-sejr over FCK, og nervøsitet blev byttet ud med forløsning.

Der var drama for alle pengene, da Viborg FF lørdag aften hentede en 2-1-sejr mod FC København efter et mål i den dybe overtid.

Den store skalp for de grønblusede skulle dog først fightes hjem i de sidste minutter efter føringsmålet, og her var nerverne uden på tøjet.

- Det var en forløsning med overtidsscoringen, men da vi skulle holde føringen hjem, var der også utroligt mange nerver på, siger Viborgs Isak Jensen.

- Det er en utrolig fed følelse, og jeg kan love for, at der var god stemning inde i omklædningsrummet.

Isak Jensen spillede selv en nøglerolle i sejren over topholdet fra FCK. Kantspilleren udlignede nemlig til 1-1 med et sandt langskudsdrøn i det yderste hjørne af målet.

Det moment vil Isak Jensen tage med videre til sidste superligakamp i efteråret i næste runde.

- Bolden faldt ned til mig, og så var det bare om at få afsluttet. Jeg skal lige have set det på video, men jeg følte, at det var et godt mål. Målet giver et selvtillidsboost, og det skal jeg tage med mig videre.

- Når vi nu ved, at vi kan byde de helt store drenge op til dans, så er det noget, vi skal tage med videre allerede i den næste svære kamp mod FC Midtjylland, siger Isak Jensen.

For Viborg-træner Jakob Poulsen var det den tredje kamp i spidsen for holdet, efter han overtog tjansen i første omgang efteråret ud.

To af kampene er blevet til sejr, og den flotte triumf over topholdet fra FCK betyder meget.

- Det er fedt at vinde over det bedste hold i Danmark, siger Jakob Poulsen.

- Jeg er glad for at vinde, men også med den måde vi spillede i anden halvleg. Der fik vi virkelig skabt en lige kamp, hvor vi omvendt var lidt for meget under tryk i første halvleg, siger Viborg-træneren.

Med sejren over FCK er Viborg på syvendepladsen i Superligaen med 19 point. Dermed lægger holdet fra domkirkebyen også vigtig afstand til bundholdene i tabellen.

/ritzau/