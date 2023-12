Lucas Lund bliver næppe klar til forårets første kampe. Viborg-målmandens håndledsskade krævede operation.

Der venter en "længere pause" til Lucas Lund, der er førstemålmand i superligaklubben Viborg.

I mandagens kamp mod FC Midtjylland udgik Lund med en skade i håndleddet, som krævede operation. Den blev foretaget tirsdag, oplyser Viborg på sin hjemmeside.

»Jeg landede uheldigt i situationen og har beskadiget en knogle i håndleddet,« fortæller Lucas Lund.

Lucas Lund får behandling under mandagens kamp mod FC Midtjylland. (Arkivfoto). Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Lucas Lund får behandling under mandagens kamp mod FC Midtjylland. (Arkivfoto). Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Han skal ikke forvente at være klar til forårspremieren, hvor Viborg møder OB 18. februar.

»Det ser desværre ikke ud til, at jeg når at blive klar til de første kampe i foråret, så det er selvfølgelig tungt lige nu, men jeg har prøvet at være skadet før, og efter omstændighederne har jeg det fint. Jeg er sikker på, at jeg nok skal vende stærkt tilbage,« siger Lund.

Han pådrog sig skaden i slutningen af første halvleg mod FCM i en situation, hvor dommeren vurderede, at han begik straffespark.

Lund blev erstattet med unge Kasper Kiilerich, der indkasserede fem mål, da FCM i kampens resterende del vendte 0-1 til 5-1.

/ritzau/