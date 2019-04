Førstepladsen i landets næstbedste fodboldrække indtages igen af Viborg FF, der søndag slog Thisted 4-0.

Efter i sidste weekend at have mistet førstepladsen til Silkeborg IF er Viborg FF tilbage på den øverste position i landets næstbedste fodboldrække.

Søndag vandt Viborg 4-0 over Thisted FC. Dermed udnyttede midtjyderne Silkeborgs nederlag til Næstved torsdag.

Viborg har med sejren 46 point efter 26 kampe. Det er to point mere end Silkeborg på andenpladsen.

Næstved på tredjepladsen har 43 point, men har spillet en kamp færre og kan med en sejr udligne topstriden, når holdet møder netop Viborg næste weekend.

Efter en målløs første halvleg skruede Viborg bissen på efter pausen. På små 20 minutter gik cheftræner Steffen Højers tropper således fra 0-0 til 3-0.

Målscoringen blev åbnet af Jeppe Grønning syv minutter inde i anden halvleg. Tre minutter senere gjorde Mikkel Agger sin holdkammerat kunsten efter, inden Andreas Albers i det 63. minut så godt som afgjorde kampen.

Selv samme Albers bankede også det sidste søm i Thisteds kiste, da han med lidt over ti minutter tilbage scorede til kampens slutresultat på straffespark.

FC Roskilde var også i målhumør søndag, hvor det blev til en 5-0-sejr over Nykøbing FC.

Sejren betyder, at FC Roskilde nu ligger på niendepladsen med tre point ned til det første hold under nedrykningsstregen, FC Helsingør, der søndag spillede 0-0 med FC Fredericia.

Lyngby vandt 1-0 over Hvidovre på et mål scoret i kampens ekstratid og ligger på tabellens fjerdeplads med fire point op til Næstved.

Fremad Amager spillede på udebane 1-1 med HB Køge. Det ene point gør, at Fremad Amager overhaler Nykøbing og overtager sjettepladsen i 1. division.

