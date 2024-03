Nico Mantl fik en hård debut mellem stængerne for Viborg FF, da han leverede et drop mod OB.

Nico Mantl spillede fredag aften en uheldig rolle i sin debut for Viborg FF.

Den tyske keeper, der er kommet til klubben fra Red Bull Salzburg på en lejeaftale, så således meget skidt ud, da OB efter 11 minutter bragte sig foran.

Da Bashkim Kadrii sparkede på mål, trillede bolden mellem benene på keeperen, der ikke kom ordentligt ned for at blokere, og så strøg den i mål.

Det endte med, at Viborg tabte 1-2 i forårets første superligakamp, og Nico Mantl var da også tydeligt nedtrykt, da han hos TV3 Sport udlagde teksten efter opgøret.

- Jeg skal se det igen, men fra mit perspektiv er det ikke et mål, jeg må lukke ind. Jeg skulle have reddet den, siger han ærligt til tv-kanalen.

- Det er en lortefølelse, når man lukker et mål ind på den måde. Jeg synes, jeg spillede en ganske god kamp efterfølgende. Men det er noget lort at tabe og lukke et mål ind på den måde, siger han.

Han lukkede yderligere et mål ind senere i kampen, men det var svært at gøre noget ved Louicius Don Deedsons afslutning fra nært hold.

Nico Mantl mener da heller ikke, at han lod sig påvirke af det indledende drop.

- Først er man vred på sig selv, men jeg er ikke sådan en, der bliver ved med at tænke på det under kampen, siger han.

Nico Mantl er slet ikke ubekendt med dansk fodbold. Sidste forår var han udlejet til AaB, hvor han var med til at rykke ud af Superligaen, inden han tog tilbage til Østrig.

I efteråret spillede han en enkelt kamp for Red Bull Salzburg og drog så mod nord igen i vinterens transfervindue.

