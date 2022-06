Lyt til artiklen

Lørdag kom den triste nyhed om, at Viborg-legenden Finn Døssing var gået bort i en alder af 81 år.

Finn Døssing fik debut som bare 17-årig for klubben og nåede at spille hele 350 kampe for Viborgs førstehold og anses for en af klubbens største spillere nogensinde.

Viborg oplyser på deres hjemmeside, at han vil blive hyldet på Energi Viborg Arena til næste hjemmekamp mod FC København, hvilket er et ønske fra familiens side, når Viborg møder FC København 31. juli.

Men det er ikke kun i Viborg, at man husker Finn Døssing for hans fantastiske præstationer. I 60erne huserede han i skotske Dundee United, hvor han den dag i dag stadig er en folkehelt i byen. Det kunne tydelig mærkes i Skotland, da den triste nyhed kom ud. Herunder er et udpluk af, hvordan skotske fans hyldede klubikonet – der også er indlemmet i den skotske klubs Hall of Fame – på Twitter:

'Min far har altid sagt, at han var den bedste nogensinde til at bære en Dundee United-trøje.'

'Han vil altid være udødeliggjort og hænge på min soveværelsevæg.'

'Inviter hans familie til den første hjemmekamp i sæsonen. Giv legenden den hyldest, han har fortjent.'

'En af de største stjerner, der hjalp klubben til den status, som den har i dag.'

'Min helt store barndomshelt. Mange tak for alle minderne.'

'Hvilken mand, hvilken spiller, hvilket privilegium at få lov til at se ham spille.'

Dundee United are saddened to learn of the passing of Hall of Fame inductee Finn Dossing at the age of 81.



The Danish star scored 76 goals in 115 appearances for United between 1964-1967.



Our thoughts are with his family and friends — Dundee United FC (@dundeeunitedfc) June 25, 2022

Finn Døssing skiftede i 1964 til Dundee United, hvor han nåede at spillede 115 kampe og lavede hele 76 mål.

»Efter alle disse år føler jeg mig stadig som en Dundee United-spiller. Det her er min klub,« sagde han tilbage i 2008.

»Vores tanker er hos hans familie og venner,« skrev den skotske klub på Twitter, da nyheden kom frem.

Finn Døssing sluttede sin glorværdige karriere med et ophold i AaB, hvor han dog kun nåede at spille i en enkelt sæson.