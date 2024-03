Ralf Pedersen vender tilbage til Viborg som assistenttræner efter godt fire år hos Randers.

Ralf Pedersen skal være assistenttræner for træner Jakob Poulsen i superligaklubben Viborg.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Pedersen var også assistenttræner i Viborg fra 2017 til 2019, men de seneste lidt mere end fire år har han været assistenttræner i Randers.

Sportschef Mads Agesen glæder sig over tilføjelsen.

- Siden Jakob Poulsen blev ansat som cheftræner, har vi numerisk manglet en assistent i vores trænerteam, og vi er glade for, at Ralf har sagt ja til at vende tilbage til Viborg, siger Mads Agesen.

Ralf Pedersen har også en fortid som spiller i Viborg, hvor det blev til 265 kampe.

- Vi får en erfaren assistenttræner med stort kendskab til både klubben og ligaen, og som er vant til at arbejde med unge spillere, da han i sin tid i Randers havde rolle som transitionstræner.

- Samtidig ved vi, at Ralf har nogle stærke kompetencer omkring den defensive struktur i spillet, som også bliver et af hans ansvarsområder her, fortæller Agesen.

Den 50-årige Pedersen ser frem til at komme i gang med arbejdet i Viborg.

- Jeg har haft nogle gode samtaler med Agesen, og ser frem til at få en rolle, der passer mig rigtig godt i forhold til især at bidrage omkring det defensive arbejde, siger Pedersen.

- Der er sket en stor udvikling i klubben de seneste år, men selv om der er et nyt klubhus og mange nye ansatte, så er det stadig den samme klub og nogle velkendte ansigter, så jeg tror, det bliver nemt at falde hurtigt ind i tingene i dagligdagen.

Viborg ligger efter 20 spillerunder nummer syv i Superligaen. I den seneste kamp vandt Viborg over netop Randers med 3-0.

Viborgs næste opgave er hjemmekampen mod Brøndby på søndag.

/ritzau/