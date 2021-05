Efter to nederlag i træk tog Viborg en sejr i fodboldens 1. division, da FC Helsingør blev slået med 3-0.

Viborgs fodboldherrer kom fredag aften tilbage på superligakurs i 1. division.

Her kom midtjyderne ud af en sløj stime, der havde budt på to nederlag i træk, da FC Helsingør på udebane blev slået med 3-0.

Dermed revancherede Viborg også nederlaget på 0-3 til netop Helsingør sidste fredag.

Sejren betyder, at Viborg nu har ét point ned til Silkeborg på andenpladsen og hele 11 ned til Esbjerg på tredjepladsen med fire kampe tilbage.

De to øverste i tabellen rykker direkte op, så meget skal gå galt for Viborg og Silkeborg i slutspurten, hvis ikke de to mandskaber skal tage superligabilletterne.

Topscoreren i 1. division, Sebastian Grønning, stod for Viborgs to første mål i sejren fredag. Det første efter blot et minut og det andet efter ti minutters spil i anden halvleg.

Grønning startede med at prikke et frispark, der blev sendt ind i feltet, forbi Helsingørs målmand til 1-0 i kampens indledning.

2-0-målet blev sparket ind efter et klodset boldtab af Helsingør på egen banehalvdel. Et forsøg på en aflevering fra bagkæden røg lige ind i en Viborg-spiller, så bolden sprang tilbage mod Helsingør-målet.

Sebastian Grønning opsnappede bolden og sparkede den køligt i kassen.

Dybt inde i kampens tillægstid bankede Jeff Mensah det sidste søm i Helsingørs kiste.

I den anden ende af tabellen i 1. divisions oprykningsspil vandt FC Fredericia 3-0 over HB Køge. De to hold har for længst udspillet deres chancer for oprykning, så de har ikke meget at spille for i de sidste runder.

HB Køge har nu tabt fem kampe i træk og ikke vundet siden 28. februar.

/ritzau/