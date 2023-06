Kampen om den sidste europæiske plads i Superligaen mellem Viborg og FC Midtjylland fik en dramatisk afslutning, da der blev kastet kanonslag på banen mod målmanden Jonas Lössl fra en enkelt Viborg-fan.

Hans ageren var skyld i, at kampen blev afbrudt, og pludselig udbrød der intern slåskamp mellem Viborgs egne fans, men heldigvis blev bøllen identificeret og anholdt af politiet.

Den anholdtes identitet er ikke kommet frem, men i Viborg er det et kendt ansigt.

»Det er i hvert fald én, jeg godt ved, hvem er. Jeg har set ham før, han er her ofte,« siger Viborgs direktør, Morten Jensen, der afviser, at tilskueren er en central del af en opblomstret fankultur i byen.

»Det vil jeg ikke sige. Jeg synes, vi har nogle fantastiske fans, som gør det virkelig godt og har åbnet for noget, der også er bredere folkemæssigt. Vi er ærgerlige, men kommer til at fjerne de få dårlige elementer, der er dernede. Det er meget få mennesker, der ødelægger det for de andre,« lyder det fra Morten Jensen, som var vidne til en ellers flot opbakning på tribunerne til den udsolgte kamp.

»Slutningen var selvfølgelig skidt, men jeg synes, at brandingen i en play off-kamp om at komme i Europa havde hele scenen sat med et lokalbrag mellem Viborg og FC Midtjylland. På mange måder er det fed kulisse, men desværre ser vi, at det er de få, der ødelægger det for de mange.«

»Det glædelige er, hvis man kan tage de ord i sin mund, at det er den samme person, som har sendt begge kanonslag ind, og vedkommende er blevet taget af politiet. Det tager vi den dybeste afstand fra.«

Morten Jensen er ikke i tvivl om, at slutningen vil få konsekvenser for den pågældende person, der er anholdt, men først skal han lige have gennemgået hele sagen.

»Det er klart, at vi ser med største alvorlighed på det her, og vi kommer til at bruge meget energi på, hvad der er op og ned i det her. Det er helt sikkert. Jeg kan ikke sige endnu, hvad der kommer til at ske. Vi tager stor afstand fra det.«

FC Midtjylland vandt opgøret med 1-0 og er klar til Conference League-kvalifikationen efter sommerferien.