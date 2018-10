Viborg kom seks point foran de nærmeste forfølgere med en 2-1-sejr ude over FC Fredericia.

Fredericia. Viborg udbyggede torsdag aften føringen i fodboldens 1. division, da topholdet var på besøg hos rækkens nummer to, FC Fredericia.

Viborg vandt 2-1 og har nu et forspring på seks point til en forfølgertrio, der består af FC Fredericia, HB Køge og Silkeborg.

Viborg er ubesejret i 12 ligakampe i træk. Holdet tabte 5. august 0-1 ude til HB Køge i anden spillerunde, men siden har jyderne ikke lidt nederlag.

Oliver Thychosen bragte Viborg foran 1-0 efter ti minutter, men to minutter efter pausen fik Christian Sørensen udlignet for FC Fredericia.

Afgørelsen faldt med cirka ti minutter tilbage, da Emil Scheel afsluttede for Viborg. Bolden blev rettet af og røg ind i målet til 2-1.

Fem minutter før tid fik Fredericias Chuma Anene en stor mulighed for at udligne, men han hamrede bolden over mål.

Viborg har 29 point for 14 kampe og sidder sikkert på den enlige direkte oprykningsplads til Superligaen.

FC Fredericia er nummer to med 23 point, og det samme antal point har HB Køge og Silkeborg.

Herefter følger Næstved med 22 point.

