»Den øh... Tykke Ronaldo. Den lidt små buttede Ronaldo. Lad os kalde ham det.«

Ordene kom fra Viaplay-værten Peter Grønborg midt under en livesending i optakten til Champions League-opgøret mellem FC København og Manchester United.

Den lettere uheldige reference til den brasilianske fodboldlegende Ronaldo Luís Nazario de Lima prøvede Peter Grønborg at redde ved at gå fra at kalde ham tyk til småbuttet, men det hjalp ikke på, at Viaplay-værten mødte megen kritik på de sociale medier.

I et opslag på X, hvor klippet med Grønborgs Ronaldo-reference er med, beklager Peter Grønborg sin udtalelse i kommentarsporet:

Ronaldo Luís Nazario de Lima i dag. Foto: Fernando Moreno/AP/Ritzau Scanpix

'Det vat helt forkert af mig. Beklager mange gange - ikke mindst over for den ‘rigtige’ Ronaldo,' skriver værten.

Den ikoniske angriber scorede mål på samlebånd for klubber som Barcelona, Inter, Real Madrid og AC Milan.

Han blev verdensmester med Brasilien i 2002 og vandt den prestigfyldte Ballon d'Or to gange.