Aftalen med Viaplay løb ud, men så fik Signe Amtoft mulighed for at tage en ny vej, som hun havde ventet på.

Sidste efterår præsenterede selskabet bag TV3-kanalerne Signe Amtoft som ny vært på Premier League-udsendelserne, men det blev bare til en enkelt dans med verdens mest hypede liga.

»Jeg kan godt lide at arbejde freelance, for jeg vil gerne prøve alle mulige forskellige ting, så det var vildt sjovt at prøve Premier League, og gutterne i studiet var sjove, inspirerende og dygtige. Det samme med de andre på redaktionen, så det er jo en velsmurt maskine at få indblik i,« siger hun til B.T.

Hun gik ud med et brag i form af derbyet mellem Tottenham og Arsenal og vinkede dernæst farvel til Peter Kjær, Jesper Grønkjær og resten af holdet.

Efter mange år med live-radio og senest tv var det tid til et sceneskift.

»Hvis jeg lavede det samme for længe ad gangen, så ville jeg miste gnisten - måske sat lidt på spidsen.«

Efter endt Premier League-sæson tog hun derfor på dannelsesrejse til Island for at lære mere om landets natur og kultur.

Hun arbejder lige nu på en bog, hvor solo-sommerrejsen skal koges ned til tekst.

»Det er jo er noget helt andet. Men det har jeg længe gerne villet fordybe mig i uden samtidig at skulle være på,« siger hun og fortæller, at hun på Island også var forbi en meget underholdende fodboldkamp, som måske får plads i bogen.

Så det er altså ikke et endegyldigt farvel til sporten overhoved.

»Jeg elsker fodbold, men jeg behøver ikke at arbejde med det hele tiden,« siger Amtoft.

Der er desuden et filmprojekt i støbeskeen, men det fulde slør venter hun lidt med at løfte.