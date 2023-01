Lyt til artiklen

Sportsseerne kan ånde lettet op.

Men på Viaplays film- og seriepakke hæves prisen fra 119 til 129 kr/md. Det fortæller flatpanels.dk, der holder grundigt øje med det danske tv- og streamningmarked.

Ændringerne træder i kraft 8. februar for nuværende kunder.

»Viaplay stræber altid efter at være den bedste og give alle kunder den bedste underholdning og brugeroplevelse. For at sikre, at vi fortsat kan tilbyde godt indhold til alle Viaplays kunder, justerer vi prisen.«

»Men dette er også den første prisjustering i næsten to år. En periode, hvor Viaplay har øget mængden af premium-indhold for vores kunder markant, både lokalt produceret indhold og indhold fra internationale samarbejdspartnere. Den opdaterede pris på Viaplay Film & Serier (129 DKK/om måneden) vil blive implementeret fra 4. januar, og for nuværende kunder fra 8. februar, skriver Viaplay til kunderne ifølge mediet.

Ofte er det sportsrettighederne, der er allerflest omkostninger ved, men denne gang har Viaplay holdt fast i prisen på de ydelser.

Sportspakken koster 449 kr. om måneden, mens der skal lægges 100kr., hvis man også vil have tv-kanaler med.