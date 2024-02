Viaplay-kommentator Daniel Ortved har båret rundt på en frygtelig oplevelse, som han først efter 11 år kom til livs. I en ny bog giver han for første gang offentligheden et brutalt indblik, efter han blev rask.

Et sommerhus i Blokhus en augustaften i 2010. Daniel Ortved var kommet hjem til sin daværende kæreste og nuværende kone og var klar til at gå i seng. Men pludselig blev de lysvågne, for der stod nogen udenfor.

Et tæskehold, der var gået forkert, fortæller han til B.T.

»De virker meget truende og er fast besluttede på, at de skal ind og have fat i mig. På min opfordring tager vi flugten ud af sommerhuset og ind i et hybenkrat,« siger han i forbindelse med udgivelsen af sin nye bog 'Tanketæsk og en vej ud af vanviddet'.

Bogen udkommer 11. marts

De ringede 112 fra krattet, men sad så paralyserede derinde, indtil politiet ankommer en halv times tid efter.

»Det var et mareridt. Som at blive skudt ind i en gyserfilm. Selvfølgelig vil det sætte spor, og det gjorde det allerværst hos mig.«

Han endte med angst, depression og PTSD-symptomer.

Han prøvede forskellige former for psykologisk behandlinger, og noget virkede lidt, men ubehaget kom altid tilbage.

I 2021 toppede det, men så kom der et vendepunkt – og det var aldeles tilfældigt.

Tv-kommentatoren med ordet i sin magt har altid holdt meget af at skrive, selvom han ikke har udgivet noget på skrift. Nu ville han skrive noget ned om sit eget forløb, finde et mønster og fortælle, hvordan han levede med de store psykiske udfordringer.

Han tog i den forbindelse kontakt til Angstforeningen, hvor formand Carsten Juel præsenterede ham for en anderledes behandlingsform, metakognitiv psykologi. Kort fortalt går den ud på, at jo mere tid man bruger på bekymring, jo mere angst bliver man. Det kan lyde meget kontrastfyldt i forhold til anden behandling, men Ortved besluttede at prøve det af.

»Jeg fortalte Carsten Juel, at jeg jo var journalist og forholdt mig kritisk, så hvis jeg syntes, det var noget lort, så ville jeg også sige det i bogen. Men han var selvtillidsfyldt nok og sagde, at han vidste, at det ville virke.«

Ortved i selskab med Viaplay-ekspert Per Frimann. Foto: Privatfoto Vis mere Ortved i selskab med Viaplay-ekspert Per Frimann. Foto: Privatfoto

Den konventionelle behandling blev droppet og efter ikke flere end ti behandlinger, så var han klar til at sige, at han var i mål.

»Hvis nogen havde sagt der, at jeg ville blive rask, så ville jeg være kritisk. Og det var jeg også.«

»Men det har virket supergodt. Og jeg har også kunnet bruge det i andre sammenhænge, hvor man har brug for at holde hovedet koldt.«

Den 34-årige kommentator ser tilbage på mange nætter med dårlig søvn og energiforladte dage, der også er gået ud over konen og børnene, der har oplevet hans store udsving.

Når man har hørt dig kommentere, så har du jo aldrig virket til at være uden energi. Hvordan har du kunnet passe et job, der er så energibetonet samtidig med, at du har haft det her at slås med?

»Jeg er stolt af at have kunnet gøre det, og det har også holdt mig oppe, at jeg kunne passe mit arbejde. Jeg er meget dedikeret til det, og så er mit arbejde jo meget lystbetonet og passioneret. Næsten uanset hvordan jeg er mødt ind, så har det givet mig energi.«

»Og så er der en vigtig pointe: Når man er kommet hjem fra arbejde efter at have udført sin forpligtelse og så vender hjem i trygge rammer, så er det, at de psykiske dysfunktionaliteter viser sig oftest.«

»Jeg har aldrig haft angstanfald eller vist tegn på depression, når jeg har været på arbejde, men der er ingen tvivl om, at jeg nu har fået mere overskud til at være glad og til stede på mit arbejde, efter jeg er blevet rask.«

»Bagsiden er så at alt det lort og dårlige reaktioner er landet derhjemme. Den er gået ud over min kone og mine børn. Det er også beskrevet i bogen, og det er hård læsning. Også for mig, men jeg har prøvet at være ærlig, for det er sådan, det er.«

Han ser to årsager til, at familien har stået det igennem. Den ene er, at der også har været gode perioder, der kunne holde modet oppe, og den anden er, at konen – som han været sammen med i over 18 år – har været en sand klippe for dem alle.

Han betroede kun få omkring sig med problemerne, og han ønsker i dag, at han havde gjort det anderledes og inkluderet flere.

»Der er nok nogle, der vil læse bogen og drage den konklusion, at jeg er en kæmpe idiot, men det er der også nogle, der gør, når jeg kommenterer,« siger han med et grin.

»Hvis bare et par stykker samler bogen op og får en aha-oplevelse og måske kommer et bedre sted hen, så er det virkelig det hele værd.«

Bogen udkommer 11. marts på forlaget Legimus.