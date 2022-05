Kaos før under og efter.

Sådan kan Champions League-finalen anno 2022 beskrives, og den danske Viaplay-delegation så det på nærmeste hold.

»Det oplevede vi også selv (kaosset, red.). Der var mange, mange fans uden billet, som også forsøgte at stjæle vores akkreditering,« sagde kommentator Niels Christian Frederiksen under kommenteringen.

En akkreditering giver adgang til forskellige arbejdsområder på og uden for stadion, og det paradoksale er, at den derfor er meget værdifuld - og samtidig skal den bæres meget synligt, så vagter kan identificere en.

Per Frimann, Niels Christian Frederiksen og Michael Laudrup. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Per Frimann, Niels Christian Frederiksen og Michael Laudrup. Foto: Liselotte Sabroe

Akkrediteringen er altså en billet ind til områder, hvor den almene fan ikke kan få adgang. Det var åbenbart for pirrende for nogle englændere, der ikke kunne holde nallerne for dem selv. Det fortæller den rutinerede fodboldstemme.

'Fulde, aggressive fans fra Liverpool gjorde alt for at stjæle min akkreditering. De overfaldt vores fotograf i deres fanzone tidligere på dagen og stjal hans,' skriver Niels Christian Frederiksen på Twitter natten til søndag.

Han blev bedt om at godtgøre, at det altså var englændere og ikke lokale ballademagere, der ellers også var på spil på dagen. Det gjorde han efterølgende meget klart.

'De gentlemen, som jeg var i infight med, var med sikkerhed ikke franskmænd eller spaniere, for den sags skyld. De havde samme dialekt som Jan Mølby,' skriver han.

