Den danske fodboldekspert på Viaplay Jesper Thygesen har været ramt af blodprop i hjertet.

Jesper Thygesen har herefter været gennem to operationer, og derfor har han været fraværende fra skærmen i nogle uger. Det fortæller Jesper Thygesen til Bold.dk.

Til mediet fortæller Jesper Thygesen, at han en dag havde svært ved at falde i søvn. Jesper Thygesen vågnede klokken 5 med smerter og et stort tryk midt i brystkassen, hvorefter Jesper Thygesens kæreste ringede 112.

Jesper Thygesen blev kørt til Supersygehuset ved Gødstrup, hvor han blev undersøgt. Undersøgelsen viste, at den var helt gal med Jesper Thygesen.

Derfor blev han sendt videre til en operationsstue på Skejby Sygehus, hvor en svær tid ventede. Her fik han blandt andet at vide, at Jesper Thygesens hjerte og kranspulsåre var i så dårlig forfatning, at der skulle laves en firdobbelt bypass.

»En sygeplejerske tager mig på skulderen lige efter meldingen og spørger, om jeg er ok. Der får jeg tårer i øjnene og bliver ked af det, for det blev pludselig en anden fremtid, jeg skal kigge ind i. Fra muligvis at kunne genoptage arbejdet en uge efter til en noget længere horisont. Den dom gør nas,« siger han til mediet.

Derefter ventede en masse hårde dag for Jesper Thygesen på sygehuset, hvor han blandt andet startede på at lave et lille testamente.

Da fodboldeksperten lå i sygehussengen væltede hilsnerne ind, og det gav ham power og glæde, fortæller han. Nu har Jesper Thygesen fået fornyet motivation for at ændre sin livsstil ved eksempelvis at smide smøgerne ud og komme i okay fysisk form.

I dag går det dog lige så stille fremad for Jesper Thygesen. Han fortæller yderligere til mediet, at han regner med at være tilbage på arbejde, når Superligaen igen starter midt i juli.