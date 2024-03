Der er gang i den hos Viaplay.

Fyringsrunden i den kriseramte koncern sidst på året satte gang i en større værtskabale, og nu er brikkerne – i hvert fald delvist – faldet på plads.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Superligaflagskibet – programmet 'Onside' - får blandt andet ny vært. Fra den kommende sæson er det Mads Laudrup, der skal stå ved roret.

»Superligaen er hjerteblod for mig. Og det har været fem virkelig sjove år med 'Offside,' som vi ser frem til at lukke godt ned i løbet af foråret, og så glæder jeg mig helt enormt meget til nu at få lov til at være en del af et nyt spændende superligaprojekt på Viaplay ved at tage værtsrollen i Onside på mig,« siger Mads Laudrup, der har arbejdet med fodbold i huset siden 2016.

Han tager over for Stine Jensen, der har været vært på 'Onside' siden sommeren 2023. Hun har været vikar for Signe Vadgaard under sidstnævntes barsel.

Netop Signe Vadgaard får også en ny tjans hos tv-giganten.

Hun skal tage seerne i hånden, når det gælder Premier League-dækningen. Og det bliver et velkendt ansigt for elskere af engelsk fodbold, der får Signe Vadgaard tilbage i folden.

Fra 2019-2021 var hun nemlig allerede ansigtet på Premier League-udsendelserne.

»Jeg har virkelig nydt at lave Onside med mange gode kollegaer og aktører i dansk fodbold som medspillere. Det bliver lagt i super gode hænder hos Mads Laudrup nu, og så ser jeg ellers meget frem til at skulle tilbage og arbejde med Premier League. Det er en liga, jeg kender og virkelig elsker,« siger Signe Vadgaard.

De seneste måneder har Viaplay sagt farvel til Ken Ilsø, Jonas Schwartz, Helle Smidstrup, Christine Møller Jonas Alexander, Jes Holm Andersen og Tobias Faxøe.