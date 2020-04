I knap halvandet år har det italienske angrebsikon Gianluca Vialli kæmpet med kræft.

Og nu er der heldigvis opløftende nyt. Det fortæller han i et interview med La Repubblica.

»Jeg har det godt. Jeg har fået kræfterne tilbage og kan se mig selv i spejlet igen. Bare det at kunne se sit hår vokse og ikke skulle male sine øjenbryn med en pen mere. Med det i tankerne føler jeg, at jeg har været heldigere end andre,« siger den 55-årige italienske fodboldmand, som i december havde sin sidste behandling for bugspytkirtelkræft.

»Testene viste ingen tegn på sygdom. Jeg er glad,« tilføjer han.

Vialli er færdig med kræftbehandlingen. Foto: Glyn KIRK Vis mere Vialli er færdig med kræftbehandlingen. Foto: Glyn KIRK

Med 'andre' mener Vialli sine mange landsmænd, der de seneste uger har kæmpet en umulig kamp mod coronavirus.

»Jeg tænker på dem, der ender på hospitaler og bliver tvunget til at dø i ensomhed, deres slægtninge må ikke komme i nærheden af ​​dem med risiko for infektion, begravelser kan ikke holdes. Det er forfærdeligt,« forklarer Vialli, der midt i alt det dårlige i coronakrisen også godt kan se det positive.

»Vi kan høre fuglesang midt i den store by, og vi kan se røg sprede sig, selv efter at nogle mennesker valgte at håne den fantastiske unge pige Greta Thunberg. Det bliver dejligt, når fodbold og sport kommer tilbage. Følelserne og minderne vil hjælpe os med at leve vores liv fuldt ud igen,« siger Vialli.

Gianluca Vialli spillede i store klubber som Sampdoria, Juventus og Chelsea. Efter karrierestoppet var han nogle få år manager i netop Chelsea og siden Watford.