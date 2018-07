Efter 14 år på landsholdet trækker Australiens 38-årige førende målscorer sig fra international fodbold.

Sydney. Australiens veteranangriber Tim Cahill stopper på det australske fodboldlandshold.

- I dag er dagen, hvor jeg officielt lægger mine støvler fra min internationale karriere med the Socceroos på hylden, skriver han i et opslag på Twitter suppleret af billeder af sin hustru og sine børn.

- Ingen ord kan beskrive, hvor meget det har betydet for mig at repræsentere mit land. Der skal lyde en kæmpe tak til alle, der har støttet mig i alle de år, jeg har spillet i den australske trøje.

Legenden fra "the Socceroos", som landsholdet kaldes, stopper efter rekordmange 107 kampe og 50 mål.

Cahill kan desuden bryste sig af at være den spiller, der scorede det første mål nogensinde for Australien ved en VM-slutrunde. Det gjorde han i 2006 under en kamp mod Japan.

Han gentog succesen ved VM i 2010 og 2014, ligesom han blev udtaget til truppen til Rusland. Ved dette års VM, der sluttede søndag, fik Cahill dog kun meget lidt spilletid, og han kom ikke på måltavlen.

Efter sin landsholdsdebut mod Sydafrika i 2004 blev Cahill hurtigt udnævnt til Australiens bedste angriber nogensinde og uden tvivl landets største spiller.

Hans mål reddede holdet i mange afgørende øjeblikke, skriver The Guardian.

Hans to mål mod Japan i 2006 sikrede Australien landets første VM-sejr, og det var samtidig første gang i 32 år, at "the Socceroos" var med ved en VM-slutrunde.

I 2014 blev hans sensationelle flugter mod Holland nomineret til Fifas Puskas Award for årets mål, og året efter blev han holdets topscorer, da Australien vandt Asian Cup på hjemmebane.

Hans sidste mål for Australien sendte landsholdet til VM i Rusland i en playoffkamp mod Syrien, da han scorede i anden halvleg af den forlængede spilletid.

Den Sydney-fødte angriber stopper sin internationale karriere som den spiller, der har scoret flest mål for Australien ved VM og den første Socceroo-spiller, der har været med ved hele fire verdensmesterskaber.

Tim Cahill har også spillet for Millwall, Everton, New York Red Bulls, Shanghai Shenhua og Melbourne City.

Det vides endnu ikke, om han fortsætter på klubplan.

