Southampton-danskeren Jannik Vestergaard var tæt på at blive matchvinder i lørdagens 1-1-kamp mod Chelsea i Premier League.

Med 20 minutter tilbage fik den store forsvarsspiller chancen for at sikre en overraskende hjemmesejr.

Vestergaard var trukket med frem på et hjørnespark, og med et veltimet hovedstød fik han stanget bolden på overliggeren.

Jannik Vestergaard har førhen haft succes med hovedstød mod Chelsea, da han tilbage i oktober scorede med panden i overtiden, da Southampton fik 3-3 på Stamford Bridge i et stort comeback.

Det endte også med en pointdeling denne lørdag, hvor hjemmeholdet tog føringen efter en halv time.

Her udnyttede Southampton en stor åbning i Chelseas midterforsvar, da César Azpilicueta og Kurt Zouma fik lavet et stort hul imellem sig.

Det spottede Southamptons Nathan Redmond og lagde bolden op til japanske Takumi Minamino. Alene med gæsternes målmand Edouard Mendy scorede Minamino sikkert til 1-0.

Ti minutter efter pausen udlignede Chelsea på et straffespark ved Mason Mount efter en brøler af hjemmeholdets Danny Ings.

Den rutinerede angriber var gået med tilbage for at forsvare, men hans glidende tackling fejede benene væk under Mount, så Chelsea-spilleren kunne udligne på straffespark.

Southampton fik med det uafgjorte resultat sat en stopper for en stime på seks nederlag i træk i Premier League. Chelsea derimod måtte indkassere det første pointtab i fem kampe.

Chelsea er placeret på fjerdepladsen, mens Southampton er nummer 13.

Chelsea-danskeren Andreas Christensen sad på bænken i hele kampen for gæsterne.

/ritzau/