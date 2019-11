Efter Southamptons nederlag på 0-9 i sidste uge til Leicester udtaler Jannik Vestergaard sig for første gang om fadæsen.

»Det har ikke været en let tid for os spillere, for vores venner og familier - eller for vores fans.«

Det siger Jannik Vestergaard til B.T. Sport efter nederlaget på 2-1 i lørdagens kamp mod Manchester City.

»Vi har været igennem en utrolig hård uge efter Leicester. Det har ikke været let for nogen. Så det var bare så vigtigt for os at reagere ved at rejse os igen og komme med en helstøbt holdpræstation,« siger Vestergaard, efter at Southampton var tæt på at stjæle point mod Manchester City.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Jannik Vestergaard var efter den kamp godt tilfreds med holdets præstation, og Sky Sports kårede Vestergaard til kampens spiller.

»Vi skal se alt fra et holdperspektiv, og på den måde var det et vigtigt og kæmpe skridt fremad for os. Vi kæmpede fantastisk godt, stod sammen som hold, og jeg er glad for den måde, vi forsvarede på. Vi vidste, at vi ville komme til at forsvare os meget i en kamp mod City på udebane.«

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg selv har haft så mange forsvarsaktioner i bare én kamp.«

Jannik Vestergaard føler også, at han og holdet havde fortjent at få point med fra kampen:

Foto: GLYN KIRK Vis mere Foto: GLYN KIRK

»Jeg ville gerne have haft noget med hjem fra den kamp, og jeg synes, at vi fortjente det. Så jeg er skuffet over nederlaget - det var hårdt, fordi vi havde arbejdet så hårdt, men også fordi vi førte så sent i kampen.«

»Til gengæld kan jeg kun være stolt over holdets kampgejst. Vi var så tæt på at tage point mod Manchester City på deres egen bane. City er blandt de bedste hold i hele verden, og vi vidste, at vi skulle komme op med noget ekstraordinært, og det synes jeg, at vores fighterindstilling var.«

»Vi skulle vise noget stolthed, og det synes jeg bestemt, at vi fik gjort. Men desværre var det ikke nok til at få det med hjem, som jeg mener, vi fortjente.«

Southampton ligger nummer 18 i Premier League med otte point i 11 kampe.