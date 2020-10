Southampton med Jannik Vestergaard sørgede for sæsonens første nederlag til Everton i Premier League.

Everton løb søndag ind i sit første nederlag i denne Premier League-sæson, da udekampen mod Southampton blev tabt med 0-2.

Trods nederlaget holder Everton dog foreløbigt fast i førstepladsen med sine 13 point, mens lokalrivalen, Liverpool, på andenpladsen har samme pointantal.

Med sejren forlængede Southampton, der havde Jannik Vestergaard i midterforsvaret i hele kampen, sin gode stime af resultater.

Efter to indledende nederlag har de seneste fire ligakampe nu budt på tre sejre samt en uafgjort på udebane mod Chelsea, og Southampton ligger nu på femtepladsen med ti point.

I søndagens kamp var Everton ellers i teten i begyndelsen, og Gylfi Sigurdsson var tæt på, da han afsluttede lige uden for feltet og ramte overliggeren.

Southampton bed sig dog bedre fast, og efter 26 minutter kom holdet i front efter et gennemspillet angreb, som James Ward-Prowse afsluttede med et stærkt skud.

Danny Ings stod for oplægget, og han stod for endnu en assist otte minutter senere. Denne gang gik Ings til baglinjen og sendte bolden ind foran mål, hvor Che Adams ved bageste stolpe stod fri og scorede til 2-0.

I anden halvleg skulle Everton mere frem, hvilket gav Southampton gode muligheder for at slå kontraer, og det var tæt på at udløse scoring til 3-0.

I stedet kastede det en Everton-udvisning af sig med 18 minutter tilbage. Lucas Digne jagtede Kyle Walker-Peters over lang afstand, før han stemplede ham bagfra og fik rødt kort.

Derfra var Everton aldrig i nærheden af at skabe spænding om udfaldet.

/ritzau/