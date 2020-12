Jannik Vestergaard er fyldt med selvtillid, efter at han mandag scorede sit tredje hovedstødsmål i sæsonen.

Den danske forsvarsspiller Jannik Vestergaard føler, at han kan slå hvem som helst i en hovedstødsduel.

Det siger danskeren til Southamptons hjemmeside, efter at han mandag aften scorede sit tredje hovedstødsmål i sæsonen, da holdet vandt 2-1 ude over Brighton i Premier League.

Vestergaard udlignede til 1-1 kort før pausen, da han sprang højere end alle andre ved et hjørnespark og styrede bolden i nettet.

- Jeg formåede at guide den over i det fjerneste hjørne, hvilket var en dejlig fornemmelse. Hver gang jeg er med fremme, har jeg selvtillid nok til at tænke, at jeg kan vinde mine dueller, hvis bolden kommer min vej, siger Vestergaard.

Den høje dansker er yderst tilfreds med, at han igen hjalp med at sikre point til sin klub.

Tidligere på sæsonen sørgede Vestergaard for, at Southampton fik uafgjort mod Chelsea, da han udlignede til 3-3 i overtiden, ligesom han scorede holdets første mål i en 4-3-sejr ude mod Aston Villa.

- Jeg har befundet mig i gode positioner på dødbolde rundt om feltet, og alle mine mål har været forskellige.

- Det er svært at sige, hvor mange jeg kommer til at score i år. Jeg er bare glad for, at vi som hold er blevet en trussel på dødbolde. Det er meget værdifuldt for holdet, siger den 28-årige dansker.

Sejren mandag var Southamptons første i Premier League siden begyndelsen af november, og Vestergaard er glad for, at holdet igen er tilbage på rette spor.

- Det føles helt sikkert bedre end de seneste uger, siger han om resultatet.

Southampton ligger nu på en femteplads i ligaen.

/ritzau/