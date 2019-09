Det første Premier League-mål, som oven i købet sikrer et point mod giganterne fra Manchester United og en titel som kampens spiller.

Ja, Jannik Vestergaard havde en rigtig god lørdag, da Southampton-danskeren var afgørende for sin klubs flotte resultat mod United.

Vestergaards navn stjal overskrifterne og var brandvarmt på Twitter, men faktisk gik fansene på det sociale medie også amok over noget helt andet, som også omhandlede danskeren.

For under kampen havde han et spark, der ramte klokkerent.

Det gik ud over Mike Dean, da den høje danskers clearing ramte dommeren på tæt hold. Og det vakte stor glæde og latter hos fans på Twitter.

»Jannik Vestergaard smadrer Mike Dean med en clearing. Noget, som alle på St Mary's (Southamptons stadion, red.) nød.«

»Vestergaard, der rammer Mike Deans hoved med sin clearing, har været kampens højdepunkt indtil videre.«

»Vestergaard fortjener at være kampens spiller, udelukkende fordi han smadrer bolden mod Mike Deans kuppel. Bravo.«

»Vestergaard kommer formentlig til at være Southampton-fansenes yndlingsspiller i dag. Delvis på grund af den måde, han har spillet på, og målet, men mest fordi han fyrede en clearing lige på Mike Dean.«

»Vestergaards clearing rammer Mike Deans hoved, og det er formentlig det gladeste, vores fans har været i denne halvleg.«

»Vestergaard udlevede millioners drøm ved at bombardere bolden så hårdt, han kan, mod Mike Dean.«

Jannik Vestergaard har spillet i Southampton siden sommeren 2018.