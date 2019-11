Mario Balotelli truede med at forlade banen mod Verona. Nu skal klubben lukke en del af stadion i en kamp.

Det koster Serie A-klubben Verona opbakning og entreindtægter i en kamp, at nogle af klubbens tilhængere søndag rettede racistiske abelyde mod Brescia-angriberen Mario Balotelli.

Tirsdag har Lega Serie A, der står for organiseringen af Italiens bedste fodboldrække, på et møde konstateret, at tilråbene og lydene "blev hørt af spilleren og forbundets repræsentanter".

Som straf skal Verona i en hjemmekamp lukke ned for sektionen "Poltrone Est" på Stadio Marcantonio Bentegodi. Sektionen har plads til cirka 3500 tilskuere.

Verona har afvist, at der var tale om racistisk adfærd i kampen, som Brescia vandt 2-1. Men en video på de sociale medier viste tilhængere, der råbte efter Balotelli, før angriberen fik nok og hamrede bolden efter dem.

Efterfølgende truede han med at forlade banen, og kampen var afbrudt i flere minutter. Italieneren endte med at blive på banen, og over højttaleren blev det meddelt, at begge hold ville forlade banen i tilfælde af flere racistiske tilråb.

Tirsdag langede Verona en 11 år lang karantæne ud til Luca Castellini, der er formand for en fangruppering i Verona.

Det skete, fordi Castellini ifølge AFP sagde i et radiointerview, at Balotelli ikke var rigtig italiener.

- Balotelli er kun italiener, fordi han har italiensk statsborgerskab, man han kan aldrig blive italiener fuldt ud, sagde han.

Balotelli reagerede i et opslag på Instagram.

- Mine venner, det her har ikke længere noget at gøre med fodbold.

- I taler om en social og historisk situation, der er meget større end jer snæversynede mennesker. I er ved at tabe sutten. Voks op, uvidende mennesker, skrev Balotelli.

/ritzau/AFP