En dommer ved Retten i Viborg har besluttet at forlænge varetægtsfængslingen af den skandaleombruste fodboldspiller Bernio Verhagen med foreløbig fire uger.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at fristen er forlænget med fire uger: Det er besluttet i retten i Viborg i dag,« siger Claus Benner, som er senioranklager hos Midt-og Vestjyllandspoliti, til B.T.

»Der ligger bare den årsag, at grundene til det stadig er til stede,« siger han.

Verhagen havde i forvejen tilkendegivet, at han ville være indforstået med en forlængelse af sin fængsling.

Han har været fængslet siden november i en sag om vold og trusler. Han er desuden sigtet for at have flygtet fra politiet.

Bernio Verhagen stak af den 16. december, da han havde været for retten i Viborg. Bernio Verhagen tog flugten fra politiet omkring klokken 13.45, da han skulle overdrages til arresten i Holstebro. Politiet jagtede ham efterfølgende, og fodboldspilleren var også meget aktiv på de sociale medier.

'I dag forlod jeg fængslet, og lige nu er jeg på vej til Sverige for at besøge en god ven' skrev han blandt andet. Det viste sig dog ikke at holde stik, og Bernio Verhagen blev efterfølgende fundet i et kælderrum i en etageejendom i Holstebro.

Selv skrev Verhagen om episoden i kiosken:

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne B.T. har længe fokuseret på den mystiske hollænder, der tidligere var på kontrakt i Viborg FF. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortryder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer – Viborg fyrer Verhagen Samme aften bliver Verhagen anholdt – sigtet for at berøve sin chilenske veninde i en kiosk i Viborg. Dagen efter bliver hollænderen varetægtsfængslet i tre uger. B.T. får fat i en video, der viser Verhagens overfald på den chilenske kvinde. Samme aften står tre danske kvinder frem med deres fortællinger om Verhagen. Efter et grundlovsforhør bliver Verhagen varetægtsfængslet frem til den 16. december. B.T. kan afsløre, at Verhagen fik kæresten til at skrive under på snydekontrakt. Politiet kommer med en ny sigtelse, og han forbliver varetægtsfængslet frem til 10. januar. Bernio Verhagen flygter fra politiet foran arresten i Holstebro.

'Den aften havde vi et skænderi i en kiosk i Viborg. Efter det eskalerede situationen. Medierne viser kun den del, hvor jeg er 'voldelig'. Jeg slog hende aldrig,' skrev han og fortsatte:

'Jeg forsøgte bare at få fat på min telefon. Jeg fortryder det så meget, fordi jeg elsker den pige inderligt. Jeg gjorde alt for hende. Der er så mange videoer, der viser, at hun gør ting ved mig. Men jeg ville aldrig offentliggøre dem,' skrev Bernio Verhagen.

Hvad det ender med af straf er ikke til at sige endnu.

»Det, der blev sagt dengang med de fire måneder, er, at retspraksis er således, at man typisk førstegangstilfælde får fire måneders fængsel for at stikke af fra politiet. Det er det, vi kan sige. Hvad han ender med, og om han overhovedet bliver tiltalt, det må vi se til,« siger Claus Benner til B.T.