Anklageskriftet mod Bernio Verhagen er omfattende.

Den 26-årige fupfodboldspiller er blevet tiltalt for voldtægt, vold og trusler mod sine kæreste. Han er desuden tiltalt for 'uberettiget videooptagelse af samleje', røveri og flugt fra politiet.

Det skriver TV MidtVest, som har fået aktindsigt i anklageskriftet i sagen. Det samme fremgår onsdag af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

I alt omfatter anklageskriftet 10 forhold, fremgår det.

Sagen skal først for retten om et par måneder. Politiet oplyser, at der er afsat tre dage ved Retten i Viborg: 28., 29., og 30. april.

Bernio Verhagens overgreb mod kæresten skal ifølge anklageskriftet være foregået over en længere periode.

'Ifølge anklageskriftet har manden flere gange i løbet af efteråret begået vold mod sin kæreste. Han er desuden tiltalt for ulovlig tvang og voldtægt af samme kvinde,' skriver politiet i sin pressemeddelelse.

Sagen om fupfodboldspilleren eksploderede i efteråret, da blandt andet B.T. kunne afsløre, at han ved hjælp af en falsk agent og ukorrekte oplysninger snød sig til ophold i flere danske klubber. Han havde på den baggrund fået en kontrakt med Viborg.

Den jyske klub opsagde dog kontrakten med ham 25. november og anmeldte ham til politiet efter afsløringerne.

Og så tog det fart.

Samme aften blev Bernio Verhagen anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg, og kort efter blev han sigtet for trusler og vold mod kæresten. Han blev også sigtet for røveri.

Han blev varetægtsfængslet 27. november, men fik nogle dage på fri fod, da han midt i december flygtede fra politiet i forbindelse med et grundlovsforhør. Han blev siden fundet i en kælder i Holstebro og sendt tilbage i arresten, hvor han altså stadig sidder.