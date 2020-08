Hollandske Bernio Verhagen erkendte sig tirsdag skyldig i bedrageri og dokumentfalsk.

Fodboldspiller eller fupmager?

Det spørgsmål troede de fleste, at Retten i Viborg skulle tage stilling til tirsdag i sagen om den omtalte hollænder Bernio Verhagen.

Men Verhagen gav selv svaret, da han overraskende erkendte sig skyldig i både bedrageri og dokumentfalsk fra morgenstunden samt forsøg på samme.

Hidtil har Verhagen nægtet alt, men nu indrømmer han altså, at han svindlede, da han udgav sig for at være professionel fodboldspiller og landede en kontrakt med fodboldklubben Viborg FF.

Anklager Katrine Melgaard læste anklageskriftet op, og straks efter kunne Verhagens forsvarer, Lars Thousig, meddele, at Verhagen erkendte sig skyldig.

Det drejede sig både om forsøg på bedrageri og dokumentfalsk mod Lyngby Boldklub samt at være lykkedes med bedrageri og dokumentfalsk mod Viborg FF.

Med lavmælt stemmeføring besvarede han primært anklagerens spørgsmål efterfølgende med enten "ja", "nej" eller ingen kommentar.

Dog fortalte han, at han havde fået idéen til at snyde sig til en kontrakt i Viborg sammen med en anden, som han ikke ville oplyse navnet på.

Ligeledes erkendte han, at de mails, der var sendt til de respektive klubber fra agentvirksomheden Stellar Group og andre interessenter, kom fra ham selv.

Viborg havde 5. november 2019 skrevet kontrakt med Verhagen, men allerede efter første træning blev han hevet ud af truppen, da niveauet var langt under, hvad en professionel fodboldspiller burde kunne præstere.

Selv siger Verhagen, at han ikke ved, om Viborg var utilfredse med hans niveau, og han mener, at kontrakten blev opsagt gensidigt.

24. november sagde Viborg, at man var blevet svindlet, og to dage senere ophævede man kontrakten med Verhagen og overdrog sagen til politiet.

Hollænderen blev allerede tilbage i juni idømt et år og tre måneders fængsel for vold mod sin chilenske ekskæreste.

/ritzau/