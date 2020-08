Selv om sløret for fup-fodboldspiller Bernio Verhagens kontraktsvindel tirsdag blev løftet, sidder man stadig tilbage med et rungende spørgsmål: Hvordan i alverden kunne Viborg FF være så naive?

Det foreløbigt sidste kapitel i sagen om 'fodboldspilleren' Bernio Enzo Verhagens stormfulde ophold i Viborg blev skrevet tirsdag formiddag.

Her erkendte hollænderen sig hurtigt skyldig i bedrageri og dokumentfalskneri – men dommeren vurderede ikke, at der skulle yderligere fængselsstraf oven i den voldsdom på et år og tre måneder, som han lige nu afsoner i arresten i Holstebro.

Verhagen 'slipper' med at skulle betale sagens omkostninger samt lidt over 15.000 kroner i erstatning til klubben, som han svindlede sig til en kontrakt hos – Viborg FF.

Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november 2020 nyindkøbte Bernio Verhagen. Vis mere Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november 2020 nyindkøbte Bernio Verhagen.

Når Verhagen har afsonet sin fængselsdom, bliver han udvist af Danmark, som han ikke må besøge igen de næste 12 år.

Men dagens korte retsmøde efterlader alligevel især et stort spørgsmål – hvordan kunne Viborg FF dog falde for Verhagens svindel? For der var flere tydelige advarsler undervejs.

Anklager Katrine Melgaard løftede nemlig sløret for mailkorrespondancen mellem Viborg FF og det store agentfirma Stellar Group – som i virkeligheden var Verhagen selv. Det indrømmede han tirsdag.

Og måske burde Viborg FF have lugtet lunten, allerede da den første mail tikkede ind. I selve mailadressen blev Stellar Group stavet med tre l'er - altså: '@stelllargroup.co'.

Og mailens indhold burde også have fået nogle klokker til at ringe. Agentfirmaet ville pludselig investere et par hundrende tusinde euro i den danske fodboldklub – hvis bare Viborg FF ville skrive kontrakt med to 'talentfulde' spillere, hvoraf den ene var Bernio Verhagen.

En tilsvarende mail var tidligere blevet sendt til Lyngby BK. Og her lød det også, at klubben ville modtage endnu en investering, når 'kvalifikation til Champions League' var opnået. Det er uvist, om samme sætning indgik i tilbuddet til Viborg.

Men det ægte Stellar Group-firma havde nok vidst, at Champions League-gruppespil måske lige var ambitiøst nok for klubber af Lyngbys og Viborgs størrelse.

Lyngby lugtede lunten og gik ikke i dialog med Stellar Group-agenten 'David Eyres' – som altså var Bernio Verhagen selv.

Bernio Verhagen står foran Retten i Viborg efter grundlovsforhøret, hvor han i fire lange timer blev bedt om at forholde sig til en lang række sigtelser for røveri, vold og trusler. Foto: Thomas Idskov Vis mere Bernio Verhagen står foran Retten i Viborg efter grundlovsforhøret, hvor han i fire lange timer blev bedt om at forholde sig til en lang række sigtelser for røveri, vold og trusler. Foto: Thomas Idskov

Men i Viborg troede sportschef Jesper Fredberg, at han havde ramt jackpot. Så han indledte en længere mailkorrespondance med Stellar Group-agenterne 'David Eyres' og 'Mo Sinouh', som stadig stavede Stellar Group med tre l'er. Men stavefejlen i det falske agentfirmas mailadresse var ikke noget, der standsede Viborg-bossen.

Og Jesper Fredberg modtog i samme ombæring en mail fra den kinesiske klub Hebei Elite – mailen var selvfølgelig også forfattet af Bernio Verhagen.

Kineserne garanterede, at de senere gerne ville købe Verhagen for 1,3 millioner dollar. Verhagen havde på dette tidspunkt ikke spillet én eneste officiel fodboldkamp for nogen af de fire klubber, han havde været på kontrakt i. Heller ikke dette stillede Viborg spørgsmål ved.

Men det gjorde de ikke – og det var først, da B.T. fik fat i den rigtige Mo Sinouh, at Verhagens fupnummer faldt fra hinanden, hvilket ledte til, at Viborg fik brudt samarbejdet med 'spilleren'.

Hans ophold nåede ikke at ramme Viborg FF hårdt på pengepungen, men stoltheden og troværdigheden i den jyske traditionsklub har lidt stor – måske permanent – skade.

B.T. ville gerne have stillet Jesper Fredberg eller Viborg-direktør Morten Jensen spørgsmålet: Hvordan kunne I dog falde for det nummer?

Men ingen af de to herrer svarede tirsdag på B.T.s opkald. Så avisens udsendte kørte ud til træningsanlægget, hvor administrationen også har kontor. Og her lød det, at både Jesper Fredberg og Morten Jensen var ude af huset hele dagen. Der blev i stedet henvist til en kommentar på klubbens hjemmeside.

Her udtaler Morten Jensen:

»Det har været en træls sag at være en del af, og vi kommer ikke til at bruge yderligere energi på denne sag.«

Så spørgsmålet får lov at runge videre. Hvordan kunne man være så naiv?