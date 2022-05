Der er i den grad malurt i det italienske mesterskabstrofæ for verdensstjernen Zlatan Ibrahimovic.

Efter at have taget sejren i Serie A med AC Milan og haft høj cigarføring midt i jublen, så melder de italienske mestre nu, at den svenske verdensstjerne er blevet opereret i knæet.

Han ser ind i en skadespause på mellem syv og otte måneder, lyder det på milanesernes hjemmeside.

Zlatan Ibrahimovic spillede 18 minutter i søndagens mesterskabssikrende 3-0-sejr over Sassuolo, men han har døjet med et ustabilt knæ gennem længere tid.

Og nu er der så blevet truffet beslutning om, at han måtte under kniven.

Ifølge den normalt velinformerede transferguru Fabrizio Romano, vil den store svensker nu overveje, om han stopper karrieren eller vil forsøge at vende tilbage igen.

Han har i øjeblikket en måned tilbage af kontrakten med AC Milan, som han har spillet for siden januar 2020.

I denne sæson har Zlatan Ibrahimovic haft flere skadesproblemer, og derfor er det blevet til 27 kampe, otte kasser og tre oplæg i alt.