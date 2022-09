Lyt til artiklen

I 2017 blev Ines Rau den første transkvinde, der nogensinde har været på forsiden af Playboy Magazine.

Nu har hun angiveligt fundet kærligheden i fodboldverdenen.

Et nyligt billede, som flere forskellige medier har bragt, viser nemlig Rau og en af fodboldverdenens allerstørste stjerner i form af franske Kylian Mbappé i tæt omfavnelse, og de to beskrives som værende et par gennem flere måneder - selv om de endnu ikke officielt er stået frem som kærester.

Og det mulige forhold har, selv om vi skriver 2022, fået internettet til at bugne med dårlige og transfobiske jokes om de to. En søgning på Twitter viser hurtigt, hvordan det mulige parforhold bliver gjort til grin - blot fordi Ines Rau skiftede køn som 16-årig, og det er nedenstående tweet et blandt utallige eksempler på.

Mbappe's new girlfriend pic.twitter.com/iV38jyONhN — a b h i k (@pablo_chocobar6) September 3, 2022

Trods de mange forsøg på at lave sjov med de to, så retter flere personer også heftig kritik af de transfobiske kommentarer.

»Reaktionen på, at en fodboldspiller dater en transkvinde understreger, hvorfor ingen nogensinde springer ud i fodbold. Der er lang vej igen. Lidt for lang vej,« skriver danske Bjarke Charlie Serritslev, der er pressechef for Fire Grønne, blandt mange andre.

Er de to et par, så er det første gang, at en fodboldspiller offentligt danner par med en transperson.

Tidligere i år er to professionelle mandlige fodboldspillere sprunget ud som homoseksuelle. Det drejer sig om de unge Josh Cavallo i australske Adelaide United og Jake Daniels i engelske Blackpool.