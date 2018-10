Hvis der er nogen englænder, der skal kunne gøre sig godt i den bedste spanske række - så er det Harry Kane, mener Real Madrid-stjernen Sergio Ramos.

»Harry Kane er fysisk en fantastisk angriber, men også teknisk. Han vil kunne overrasker jer - men ikke mig, for vi er forberedt på ham,« siger Sergio Ramos ifølge BBC forud for Nations League-opgøret mandag aften i Sevilla, hvor Spanien tager imod England.

Spørgsmålet, der gik forud for Ramos' svar, var, hvorvidt der var nogen af de engelske spillere, som Ramos kunne forestille sig blomstre i den hurtige og tekniske La Liga.

Og her faldt svaret så på den 25-årige Tottenham-angriber, der gennem flere sæsoner har bevist sig som en af verdens bedste angribere.

Mandag aften mødes Harry Kane og Sergio Ramos igen for deres respektive landshold. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Mandag aften mødes Harry Kane og Sergio Ramos igen for deres respektive landshold. Foto: TOBY MELVILLE

Og som en af de bedste til at score mål, bør man spiller på et hold, der kan vinde trofæer. Det kniber for Tottenham, og derfor har rygterne svirret omkring et skifte væk fra London-klubben.

Gennem en længere periode har det været Ramos' Real Madrid og et skifte til Santiago Bernabeu, der har været det mest vedvarende af de rygter.

Tottenham og Real Madrid har en historik for at lave større handler med hinanden. Således har stjernerne Luka Modric og Gareth Bale taget turen fra det engelske hovedstad til den spanske, mens Rafael van der Vaart har taget turen den anden vej.

Desuden var Tottenham-manager Mauricio Pochettino angiveligt også på ønskelisten i Real Madrid i sommer, efter Zinedine Zidane trak sig som manager i kongeklubben. Jobbet gik i stedet til den tidligere spanske landstræner, Julen Lopetegui.