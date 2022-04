Robert Lewandowski er nok en angriber, som de fleste klubber vil have fingrene i.

Med vanvittige 47 mål i 41 kampe for Bayern München i denne sæson kan den polske verdensstjerne formentlig gå direkte ind i alle klubbers angreb - og for tiden spekuleres der netop i, om Lewandowski skal skifte den tyske storklub ud med et nyt eventyr i det kommende transfervindue.

Polakken har endnu ikke forlænget kontrakten, der udløber i sommeren 2023, og for nylig kunne man læse i polske medier, at Lewandowski var nået til enighed med den spanske storklub Barcelona om en aftale fra denne sommer.

Men den historie afviser Barcelonas sportsdirektør Mateu Alemany nu.

»Vi har ikke nogen aftale med angriberen. Det er pressen, som spekulerer, og det er noget, som er godt at fylde aviserne med.«

»Det passer ikke! Hvis vi gerne ville have ham, så ville vi kontakte klubben som det første,« siger Alemany ifølge spanske Marca.

Og det har den spanske Barcelona-boss ret i, for hvis Lewandowski skal skifte denne sommer, så skal en interesseret klub købe den 33-årige målsluger fri af kontrakten med Bayern München.

Det kan vise sig at blive en svær opgave, for tidligere i denne uge fortalte Bayern Münchens administrerende direktør og tidligere målmand, Oliver Kahn, at Lewandowski ikke skal nogen steder.

»Vi ville være dumme, hvis vi solgte en spiller, som scorer mellem 30 og 40 mål i en sæson. Vi er i gang og vil fortsætte med at tale med ham (Robert Lewandowski, red.) om hans fremtid i de kommende uger. Han har kontrakt til juni 2023, og vi har ham under alle omstændigheder i en sæson mere,« lød det fra Kahn til Prime Video.