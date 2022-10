Lyt til artiklen

Han troede i et øjeblik, han skulle blive aftenens helt store skurk.

Men en redning fra holdkammeraten Kamil Grabara gjorde, at Nicolai Boilesen slap med skrækken.

For midtvejs i første halvleg af tirsdagens Champions League-brag mod mægtige Manchester City faldt VAR-hammeren´nemlig over FCK-stjernen, da han begik straffe efter at have ramt bolden med hånden.

Men alt imens udeholdets Riyad Mahrez lagde bolden på pletten, hev storklubbens belgiske verdensstjerne Kevin De Bruyne pludselig fat i den danske forsvarsspiller inde på banen.

Nicolai Boilesen i duel med Kevin De Bruyne. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Nicolai Boilesen i duel med Kevin De Bruyne. Foto: ANDREW BOYERS

Det afslørede Nicolai Boilesen efter kampen:

»Det der VAR … Kevin De Bruyne kom hen til mig og sagde: 'Jeg har givet op'. 'Det har jeg sgu også' svarede jeg så. Men jeg har dog ikke set situationerne igennem igen, må jeg indrømme.«

Den belgiske landsholdsjuvel huskede da også godt episoden på banen, da han efter braget i Parken ligeledes mødte den danske presse.

»Jeg så ikke situationen, og jeg har ikke set det efterfølgende, men det er bare mærkeligt med VAR. Det tager så lang tid, og problemet er, at reglerne er så forskellige alle steder. Det er meget forvirrende og irriterende,« lød det fra belgieren, der ellers var tilfreds med ét enkelt point i København:

»Vi startede godt, men det røde kort ændrer kampen. Vi kontrollerede ellers det hele. Men ét point er godt.«

»FC København gjorde ikke noget for at presse os, og jeg synes, det var en ret kedelig anden halvleg. Vi spiller med 10 mand i over en time, så det er jeg lidt overrasket over, at de ikke gjorde, men de virkede glade for ét point,« forklarede De Bruyne.

Glade var FCK-spillerne da også – på trods af en mand i overtal i store dele af kampen.

»Det er det største resultat i min FCK-tid. For mig er det verdens bedste hold, vi spiller imod. Uden bold synes jeg dog ikke, de var verdens bedste preshold, og vi turde at spille med dem,« forklarede Nicolai Boilesen.

FC København leverede tirsdag aften en sensation af de større, da Premier League-giganten kom på besøg.

På trods af et annulleret mål, et brændt straffespark og et rødt kort endte det hele nemlig 0-0 i Parken.