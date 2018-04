En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti. Ti kampe med mål. I træk. I verdens største klubturnering.

Cristiano Ronaldo faldt i gryden med trylledrik som barn. Det må han have gjort. Men i stedet for evnen til at kaste med bautasten, give romere et gok i nøden og spise vildsvin som var det kyllingelår, fik portugiseren én altoverskyggende evne. Evnen til at score mål som ingen andre.

Tirsdag aften gjorde han det igen. Selvfølgelig, naturligvis, klart. For det er alt andet end en overraskelse, når manden, der er kåret til verdens bedste fodboldspiller, dukker op i feltet og sekunder senere står spændt op med spredte ben og armene ud til siden i den signaturjubel, som de mest selvtillidsfulde børn gerne kopierer på fodboldbaner verden over.

Og han gjorde det ikke bare igen. Han gjorde det igen-igen. Med otte gange ’igen’ bagefter. Som den første spiller i historien har den eventyrlige portugiser nu scoret i ti Champions League-kampe i træk. Tirsdag aften ødelagde han Juventus. Først med en mavepuster af et mål efter bare to minutter. En time senere med et fantastisk saksespark af en anden verden. Et af den slags mål, man vil snakke om i dage, uger, måneder og år. Og en af den slags scoringer, som får selv modstanderens fans til at rejse sig op i ærbødig applaus. Det gjorde de på Juventus Stadium i Torino.

To gange scorede den mageløse mand fra Madeira. På udebane. Mod de italienske mestre og sidste sæsons Champions League-finalist. Juventus er en gigantisk klub. Men mod Cristiano Ronaldo og Real Madrid kan selv de største blive de små. Præcis som det var tilfældet for romerne mod Asterix, Obelix og co.

Lad os tage et par tal, der viser, hvor historisk en målscorer Cristiano Ronaldo er. Et par absurde tal! Var Ronaldo alene en fodboldklub, var han den 10. mest scorende klub i Champions League-historien. Med sine 119 mål, har portugiseren scoret flere mål i mesterholdenes turnering end tidligere mesterhold som Borussia Dortmund, Liverpool og Inter.

Ronaldo har nu scoret 21 gange i Champions Leagues kvartfinaler. Til sammenligning har nummer to på listen - Lionel Messi og Raul – ikke scoret lige så mange gange tilsammen. Han har scoret 14 gange i denne sæsons udgave af verdens fineste klubturnering – og manden, der for fire måneder siden ikke engang lå i top 10 over de mest scorende spillere i Europa i denne sæson, er nu tilbage, hvor han hører til. Helt på toppen.

Og her – helt oppe på toppen – er Ronaldo ikke alene. Real Madrid er som hold igen umulig at komme uden om som favorit til for tredje år i træk at hive i de store ører på Europas mest eftertragtede trofæ. Klubbens portugisiske superstjerne fik ikke lov at stå alene på måltavlen mod Juventus. Hans kompagnon Marcelo ville også trylle med.

Real Madrid holdt legestue med et af Europas stærkeste mandskaber. Et mandskab, der i sidste sæson var det næstbedste. Kun overgået af spanierne selv. 3-0 sejrede kongeklubben.

Held og lykke til FC Barcelona, Manchester City og alle de andre. Det kommer til at kræve sit at stoppe Real Madrid og fænomenet Cristiano Ronaldo fra igen at vinde Champions League.